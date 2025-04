Estas son las multas de la nueva Ley de Bienestar Animal

María Fernández Cáceres Jueves, 23 de febrero 2023 | Actualizado 24/02/2023 08:49h. Comenta Compartir

El pasado día 9, el Congreso de los Diputados dio luz verde al proyecto de la nueva Ley de Bienestar Animal y la reforma del Código Penal que pretende castigar más el maltrato animal. La controvertida normativa dejó fuera de las protecciones previstas a los perros de caza tras ceder Unidas Podemos, impulsora del proyecto. Finalmente, el texto se aprobó con 174 votos a favor, 167 en contra y 7 abstenciones. Ahora, falta la revisión en la Cámara Alta.

Las sanciones que establece la normativa son de 500 a 10.000 euros para infracciones leves, de 10.001 a 50.000 euros las infracciones graves, y de 50.001 a 200.000 euros las infracciones muy graves. La multa podrá llevar aparejada sanciones accesorias, como por ejemplo la intervención del animal y su traslado a un centro de protección.

Para establecer la graduación de las sanciones, se tendrán en cuenta varias circunstancias, entre ellas, el perjuicio causado al animal; el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, imprudencia o negligencia; la trascendencia social o sanitaria de la infracción cometida; el ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido o previsto; y la continuidad en la conducta infractora.

El artículo 27 de la nueva normativa indica las prohibiciones generales, entre las que se encuentran dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos y en el caso de los perros, el plazo no deberá superar las 24 horas; y la prohibición del uso de cualquier herramienta de manejo que pueda causar lesiones al animal, tales como collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo. Respecto al abandono, se considerará falta leve la falta de comunicación de la pérdida o sustracción de un animal, mientras que se se establecerá como grave no recoger el animal de las residencias y el abandono del animal en condiciones de riesgo.

Las sanciones

Se consideran infracciones leves las conductas que, por acción u omisión, conlleven el incumplimiento de las prohibiciones y obligaciones establecidas en esta ley. Por su parte, se consideran infracciones graves cuando se cause daño o sufrimiento al animal: no identificar al animal, usar métodos agresivos o violentos para su educación, administrarle sustancias que le perjudiquen o alteren su comportamiento y practicar mutilaciones o modifiaciones corporales no autorizadas.

También la utilización de los animales como objeto de recompensa, premio, rifa o promoción así como de reclamo publicitario sin autorización; y mantener de forma permanente perros o gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares.

Asimismo, será infracción grave criar animales silvestres alóctonos así como comerciar con ellos; enviar animales vivos; el abandono de animales; el robo, hurto o apropiación indebida de un animal; y alimentarle con vísceras y despojos sin controles sanitarios. También se considerará grave la comisión de más de una infracción leve en el plazo de tres años.

Muy graves

En cuanto a infracciones muy graves, son aquellas en las que se produce la muerte del animal. De esta forma, el sacrificio de animales no autorizado supone infracción grave. También si la muerte asistida se lleva a cabo con medios inadecuados o por personal no cualificado.

Además, se considera muy grave el adiestramiento y uso de animales para peleas; para consumo humano; dar muerte a gatos comunitarios; la cría, comercio o exposición de animales con fines comerciales por personas no autorizadas o la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales. Se establece un periodo de 12 meses para que los establecimientos se adapten a la normativa.

También se encuadran en este apartado el uso de animales en actividades prohibidas como atracciones mecánicas, carruseles de feria y uso de especies de fauna silvestre en espectáculos circenses. Por último, el uso de la selección genética de animales de compañía que conlleve un detrimento para su salud y la comisión de más de una infracción grave en el plazo de tres años.