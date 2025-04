Qué pasa si me he saltado un semáforo para dejar pasar a una ambulancia o coche de policía Si te saltas un semáforo en rojo para dar paso a un servicio prioritario, puedes recurrir la multa

Martes, 9 de agosto 2022

Saltarse un semáforo en rojo supone un grave peligro para la circulación, además, acarrea multa y pérdida de puntos. La multa por saltarse un semáforo en rojo es de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carnet, sin embargo, existen excepciones. Saltarse un semáforo está permitido cuando un agente así lo indique para regular el tráfico o, precisamente, cuando tengamos que dejar paso a una ambulancia de emergencias o coche policial, es decir, dar paso a un servicio prioritario.

Pero, ¿qué ocurre cuando la multa es 'automática' ya que el semáforo dispone de cámaras? La multa nos llegará a casa, entonces debremos recurrirla.

Si la multa ha sido puesta por la Dirección General de Tráfico (DGT) debemos realizar la reclamación a la misma. Si dispones de seguro, sobre todo si es a todo riesgo, o has contratado asistencia jurídica, suelen ofrecer cobertura para defensa y reclamación. También existes empresas y consultoras especializadas en el recurso de multas que se encargarán de todos los trámites del recurso si así lo deseas. Si prefieres hacerlo por ti mismo, has de saber que lo primero es presentar una alegación en un plazo de 20 días naturales siguientes a la notificación (en carretera, por correo postal, dirección electrónica), o a la publicación de la misma en el Tablón Edictal Único. Asimismo, detallan que puedes aportar pruebas y documentos, con la información que consideres necesaria para justificar los hechos por los que ha sido sancionado. Tráfico la analizará y resolverá si tienes razón o no.

Puedes hacerlo por Internet, a través de la Sede Electrónica de la DGT o en cualquier Registro Electrónico de la Administración Pública; por correo postal, enviando tu escrito de alegaciones a la jefatura de Tráfico que esté tramitando el procedimiento; o incluso presencialmente, con cita previa, en cualquiera de las oficinas de Tráfico.