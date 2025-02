Así puedes evitar la multa por no llevar encima el carnet de conducir Esta alternativa te sacará de más de un apuro

Según la Dirección General de Tráfico, en España es obligatorio llevar el carnet de conducir encima mientras se conduce, y en muchas ocasiones, hasta se podría penalizar con multa su ausencia. Un hecho que supone un problema para muchos conductores, y es que a veces las prisas o el hecho de que sean trayectos cortos hacen que no llevemos nada encima. Desde marzo del pasado 2020, ya no te multan por no llevarlo físicamente, y es que la DGT lanzó una alternativa para evitar este mal rato si nos paran en la carretera.

Se trata de la app 'miDGT', gracias a la cual puedes centralizar toda tu información y gestiones con la DGT en tu teléfono. Incluido llevar de forma digital tu carnet de conducir, y sí, es una alternativa totalmente legal que podrás mostrar si esto ocurre.

Cómo funciona

Tanto desde Apple Store como desde Google Play puedes descargar la aplicación de la DGT. Solo tienes que acceder con el sistema Cl@ve , introduciendo los datos personales que te piden y un SMS que te enviarán a tu móvil, o con tu DNIe si dispones de un dispositivo Android y NFC.

Para qué sirve

«La Dirección General de Tráfico pone a tu disposición una aplicación móvil gratuita para que puedas llevar tu permiso de conducción y la documentación de tus vehículos en formato digital en tu móvil. Además podrás realizar trámites desde ella como modificar el domicilio fiscal o solicitar el informe de un vehículo, pagar tus multas o indicarnos quién conducía tu vehículo si te hemos sancionado injustamente, así como comprar tasas para realizar tus trámites o compartir la documentación de tus vehículos», anuncian desde la propia aplicación.

Además, desde la app miDGT, te avisan de cuando te vaya a caducar el carnet o la ITV.

Desventajas de confiar en la app

No obstante, la DGT considera recomendable llevarlo a mano, antes de enseñarlo en el móvil. ¿La razón? Puede darse que haya problemas de conexión o los lectores que utilizan las autoridades no funcionen correctamente en ese momento. Por lo que sería como si no lo lleváramos ante la imposibilidad de identificarnos y demostrar que, efectivamente, tenemos el carnet.

