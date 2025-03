Te pueden multar por no poner el intermitente al aparcar o desaparcar No utilizar el intermitente se considera una infracción grave

No señalizar una maniobra sale caro. Una vez más, la DGT ha querido recordar que el uso de los intermitente es muy importante y no solo cuando vamos a cambiar de carril, que es el más utilizado, si no en muchas maniobras que a veces olvidamos: Girar, adelantar o incorporarte, salir de una glorieta, cambiar de carril y aparcar o desaparcar. Cabe recordar que lo importante no es hacerlo por la multa, si no por evitar accidentes por leves que nos parezcan. Cumplir las normas de tráfico es fundamental para mantener la seguridad de todos. El golpe que puedes dar a otro coche que no ve que estás aparcando o desaparcando probablemente no sea letal, pero puede causarnos daños y lesiones que evitaríamos utilizando el intermitente.

Tanto Guardia Civil como la DGT ya advirtieron hace unos meses de que no usar los intermitentes puede acarrear una sanción, y no pequeña. No activarlos cuando es obligatorio supone una infracción grave castigada con una multa de 200 euros. «Los intermitentes son una forma de expresión con la que advertimos de las maniobras que vamos a realizar, evitando accidentes en la vía y haciendo la circulación más fluida», recuerda la Dirección General de Tráfico.

«Evita accidentes, mejora la circulación y usarlo es un acto de solidaridad. ¡Además no gasta ni se desgasta! ¿Qué es? EL INTERMITENTE. ¡Úsalo para señalizar todas tus maniobras! En cualquier vehículo», escriben a través de sus redes sociales, donde además recuerdan que el 60% de conductores usa el intermitente mal en una rotonda, y es que más de la mitad no lo usan para indicar que van a dejar la rotonda.

Para entender cómo hay que actuar en una rotonda, el Reglamento General de Circulación (RGC) indica que «el conductor que pretenda girar a la derecha o a la izquierda para utilizar una vía distinta de aquella por la que circula, para tomar otra calzada de la misma vía o para salir de ella deberá advertirlo previamente y con suficiente antelación a los conductores de los vehículos que van detrás».