Peatón, ¿sabías que te pueden multar por guardar un aparcamiento en la calle? No está prohíbido pero podría ser sancionable

Viernes, 12 de agosto 2022

Es una práctica muy habitual en nuestro país. Has quedado con alguien en una zona de difícil aparcamiento y llegas el primero. Tu acompañante te avisa de que está llegando y tú observas que una plaza de aparcamiento se ha quedado libre, entonces te acercas, aguardas de pie, y a todo el que se acerca le dices que el sitio está ocupado. Pues no deberías hacerlo, ya que no es una práctica muy legal y hasta podrías ser multado por ello.

Aunque está práctica no está regulada expresamente en la ley, podría aplicarse el artículo 122.6 del Reglamento General de Circulación. Veamos un ejemplo; que el acompañante espere de pie sobre el hueco puede entenderse, visto desde la perspectiva del agente, como un peatón que está invadiendo la calzada de la vía. En este caso podría aplicar el artículo 122.6, el cual recoge lo siguiente: «Cuando exista refugio, zona peatonal u otro espacio adecuado, ningún peatón debe permanecer detenido en la calzada ni en el arcén, aunque sea en espera de un vehículo, y para subir a éste, sólo podrá invadir aquélla cuando ya esté a su altura».

Es decir, que si el agente interpreta que nuestro acompañante está ocupando un espacio reservado a vehículos sin más motivo que esperar a nuestra llegada, el reglamento le concede potestad suficiente para sancionar con una multa de 80 euros.

Otra situación puede ocurrir cuando aparcamos nuestro vehículo ocupando más espacio del necesario para que cuando llegue nuestro acompañante, quepamos los dos. En este caso la sanción podría alcanzar los 200 euros. La motivación de la multa en este caso estaría sería por aparcamiento indebido y el rango de sanciones que lleva aparejadas empieza en los 80 euros.

