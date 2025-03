DGT: La multa que te puedes llevar si conduces este tipo de coches

María isabel hidalgo Jueves, 2 de febrero 2023, 13:17 Comenta Compartir

Cuando un conductor se pone al volante hay que tener en cuenta una serie de factores importantes, ya que el 2023 trae consigo una serie de novedades que muchos aún no conocen. Alguna de estas novedades ya estaban vigentes el pasado año, pero se espera que durante este año la vigilancia y el control de las autoridades aumente. Algunas de estas regulaciones tiene que ver con los límites de velocidad máxima permitida a la hora de adelantar, de no respetar esta norma las multas pueden ser de 600 hasta 6.000 si además llega algún dispositivo prohibido en su coche para inhibir los controles de velocidad.

Pero esta medida no es la única novedad, ya que el Decreto 265/2021 que modifica el Reglamento General de Vehículos plantea una nueva disposición en relación con los coches zombie. La nueva norma, pretende acabar con este tipo de coches, que son vehículos dados de baja temporalmente, pero que no cumplen con la baja y pese a no tener permiso de circulación en vigor continúan circulando. El problema y los riesgos de poner en circulación estos vehículos, es que no pagan ningún tipo de impuesto ni seguro puesto que no están dados de alta.

Cabe destacar además, que los coches zombie no han pasado ninguna ITV, por tanto pueden poner en riesgo a los demás coches y usuarios que circulen por las vías, evadiendo así su responsbalidad al carecer de seguro contra terceros.

'Coches zombies'

Hay propietarios de este tipo de vehículos que siguen infringiendo la norma al poner en circulación a estos coches que, por su condición permiten un ahorro de dinero al usuario de coche. Sobre esta conducta la DGT ha avisado a los propietarios de los vehículos zombies para avisarles, que en caso de que pase un año si el propietario del vehículo no hace una solicitud de prórroga de la baja, el coche cambiará de estatus a activo de forma automática.

Cuando esto ocurra, la persona que sea propietaria del vehículo que pasa a estar activo tendrá que pagar el seguro reglamentario y los correspondientes impuestos. Al mismo tiempo, las consecuencias, en caso de que el dueño del coche no cumpla con la legislación relacionada con coches dados de baja, será una multa de 3.000 euros. Mientras, los coches que hayan sufrido un accidente y que sean declarados como siniestro total, tendrán que pasar la ITV antes de volver a circular. De no ser así, también serán declarados coches zombies.