Casi tres de cada cuatro mujeres en España desearían tener al menos dos hijos, según el INE Razones laborales o de conciliación, así como motivos económicos, son las principales barreras para no tener más hijos EP Madrid Miércoles, 28 noviembre 2018, 12:56

Casi tres de cada cuatro mujeres en España desearían tener al menos dos hijos, según se desprende de la Encuesta de Fecundidad de 2018 publicada este miércoles, 28 de noviembre, por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La encuesta detalla que casi la mitad de las mujeres de edades comprendidas entre 18 y 55 años, incluidas aquellas que ya tienen hijos, desean tener dos hijos en total. Los porcentajes más elevados, del 48,0%, se dan entre las de 25 a 29 años y en las de 40 y más.

Por su parte, el porcentaje de mujeres que quieren tener tres hijos ronda el 25%, aunque supera el 27,0% en las mayores de 35 años. Si se suman estos dos grupos, resulta que casi tres de cada cuatro mujeres quieren tener al menos dos hijos, según el estudio.

Además, la mayor parte de las mujeres menores de 35 años encuestadas todavía espera tener más hijos. A partir de los 35 años, las razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral y las económicas son las más importantes por las que las mujeres argumentan que han tenido menos hijos de los deseados.

En cuanto a los principales incentivos que demandan las mujeres para tener hijos, el primero es el aumento de la duración del permiso de maternidad y paternidad. Por grupos de edad, los mayores porcentajes se dan entre las mujeres de 30 a 34 años (31,1%) y de 35 a 39 años (29,1%).

El segundo incentivo a la natalidad más importante para las menores de 40 años es la flexibilidad en el horario de trabajo para padres y madres con niños pequeños, mientras que para las de 40 años y más, la segunda medida más importante es una asignación para las familias con hijos a cargo menores de 18 años.

El estudio señala que el 28,6% de las mujeres menores de 25 años no cree que se deba incentivar la natalidad, un porcentaje que va disminuyendo con la edad y alcanza el 12,6% en el grupo de edad demayor fecundidad en la actualidad (30 a 34 años).

Por otro lado, el porcentaje de mujeres que no desea tener hijos disminuye según aumenta la edad. Así, el 27,0% de las menores de 25 años no quiere tenerlos, frente al 16,7% de las que tienen entre 25 y 29 años, mientras que apenas una de cada 10 mujeres mayores de 30 años no desea tener hijos.

El motivo más importante por el que las mujeres que no han tenido hijos no desean tenerlos es porque no quieren ser madres. Para las menores de 25 años, el principal motivo es que se consideran demasiado jóvenes para tener hijos.

Reproducción asistida

El 5,4% de las mujeres de entre 18 y 55 años residentes en España se ha sometido alguna vez a un tratamiento de reproducción asistida, un porcentaje que aumenta con la edad y alcanza un máximo del 8,8% en las que tienen entre 40 y 44 años, para luego disminuir. Además, el 5,9% de las mujeres que a día de hoy tienen 50 y más años se han sometido alguna vez o están sometiéndose actualmente a un tratamiento de reproducción asistida.

Los tratamientos de reproducción asistida más utilizados son la fecundación in vitro (FIV) o inyección intracitoplasmática (ICSI) y la inseminación artificial. El grado de utilización de la fecundación in vitro (FIV) o inyección intracitoplasmática (ICSI) va aumentando con la edad. Así, pasa del 54,5% en las mujeres con menos de 30 años que se han sometido alguna vez o están sometiéndose a un tratamiento de reproducción asistida, al 81,9% de las de 45 años y más.

Con la inseminación artificial sucede lo contrario: es utilizado por algo más del 27% de las mujeres menores de 35 años que se han sometido alguna vez o están sometiéndose a un tratamiento de reproducción asistida, y por el 13,6% de las de 40 a 44 años.

La Encuesta de Fecundidad de 2018 continúa la serie de encuestas de este tipo que tuvieron lugar en 1977, 1985 y 1999. Su principal objetivo es identificar los factores determinantes de los niveles de fecundidad actual y reciente como pueden ser los ingresos, la conciliación entre la vida familiar y laboral, la existencia de ayudas o la vida en pareja.

En este avance de resultados, se ha explotado solo una parte del cuestionario centrada en la fecundidad deseada, las barreras e incentivos que encuentran las personas a la hora de tomar sus decisiones sobre su fecundidad y la utilización de la reproducción asistida hoy en día.

Coincidencias entre hombres y mujeres

El INE detalla que por primera vez la encuesta investiga a los hombres, para conocer su comportamiento familiar y reproductivo y así disponer de una perspectiva de género dado que sus trayectorias laborales y familiares y sus aspiraciones reproductivas tienen también impacto directo en la fecundidad.

Así, en el caso de los hombres, el estudio arroja que no hay grandes diferencias entre el número de hijos deseado por hombres y mujeres, aunque la mayor discrepancia se da en los porcentajes de hombres que desean tener tres hijos, que son inferiores a los de las mujeres.

En concreto, como ocurre con las mujeres, la mayoría de los hombres desean tener en total dos hijos (casi la mitad de los que tienen entre 25 y 39 años y más de la mitad para el resto), mientras que en torno al 20% de los hombres mayores de 30 años quiere tener tres hijos, frente al 16,1% de los que tienen de 25 a 29 años y el 10,4% de los menores de 25 años.

El porcentaje de hombres que no quiere tener hijos disminuye según aumenta la edad, como sucede con las mujeres. Así, el 32,1% de los menores de 25 años no quiere tenerlos, frente al 10,2% de los mayores de 40 años. También se observa que el grupo de hombres que quiere tener un solo hijo es relativamente bajo a todas las edades, igual que ocurre con las mujeres.