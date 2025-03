«Mi mujer ha roto la fuente en la sala de expulsión»

J. A. Guerrero Martes, 14 de noviembre 2023, 13:03 Comenta Compartir

Romper la fuente en la sala de expulsión es lo mismo que romper aguas en el paritorio. Así es como lo decimos a este lado del charco, pero al otro lado del Atlántico, los médicos utilizan expresiones que dificilmente comprenderíamos por estos lares sin ayuda de un 'traductor'. Ese traductor, en forma de diccionario digital panhispánico, acaba de ser presentado por la Real Academia Nacional de Medicina de España (Ranme), con la colaboración de la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal (Alanam). Se trata de una herramienta con más 70.000 términos médicos que durante los últimos ocho años han sido consensuados para facilitar la comunicación entre la población y los profesionales médicos de España y América, así como para los más de 500 millones de hispanohablantes en el mundo.

El diccionario (también con sus términos equivalentes en inglés) es de libre acceso y muestra la riqueza del léxico biomédico de habla hispana en los dos continentes, aportando las variantes y los usos específicos. Así vemos cómo los bastoncillos de algodón (esos que los otorrinos NO recomiendan para limpiar la cera de los oídos) se llaman cotonetes en muchos países de Latinoamérica, como Argentina, Bolivia o Uruguay.

Hay más ejemplos curiosos. Una luxación es una zafadura en Chile o Colombia; un depresor lingual tiene la atinada 'traducción' de abatelenguas en Venezuela o Paraguay; una lente de contacto es un pupilente en Ecuador o México; atragantarse es trapicarse en Costa Rica; un resfriado es un quebranto en Colombia; tener escalofríos es tener chuchos en Argentina o Chile; la cistitis es la chistate en Costa Rica, vomitar es arrogar en Perú, y hasta la famosa diarrea del viajero tiene su no menos conocida traducción al mexicano de la venganza de Moctezuma. Y además de síntomas o enfermedades, también hay terminología referida a materiales médicos. Por ejemplo una tirita es un parche curita en Argentina, Bolivia Chile, Colombia, Costa Rica, México o Venezuela.

«Muchas veces los pacientes llegan a la consulta con angustia; no saben qué les ocurre y esto les hace expresarse con temor. Quieren ser entendidos y la comunicación es clave»

Los académicos han diseñado un sistema «claro y riguroso» para reflejar los usos comunes en todo el ámbito panhispánico y también las peculiaridades y diferencias, de modo que si un médico mexicano atiende a un paciente argentino, «estos se puedan entender salvando las posibles barreras lingüísticas entre ellos», asegura Germán Gamarra, presidente de Alanam y especialista en medicina interna y nefrología.

En el proyecto, coordinado por la Academia española, participan las Academias de Medicina de doce países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Peculiaridades del léxico

El diccionario panhispánico de términos médicos (DPTM) recoge la riqueza del léxico biomédico de habla hispana «y consolida el español como lengua de comunicación científica de primer orden y vehículo de transmisión del conocimiento médico y sanitario», afirma Eduardo Díaz-Rubio, presidente de la Ranme. «Llevamos ocho años trabajando en este proyecto porque considerábamos esencial conseguir el consenso de los profesionales biosanitarios, tanto en España como en América, para facilitar la difusión del conocimiento médico en español», añade Díaz-Rubio, especialista en oncología y catedrático emérito de la Universidad Complutense.

El diccionario «es especialmente importante» donde la multiculturalidad es mayor, como en Estados Unidos o en España, «donde la presencia de médicos y pacientes hispanoamericanos es más que habitual», recuerda Gamarra.

El DPTM comprende más de 70.000 términos con sus equivalentes en inglés estadounidense, «incluyendo sinónimos, variantes gráficas, términos incorrectos, desaconsejados, coloquiales e infrecuentes», explica el granadino Antonio Campos Muñoz, catedrático de Histología y codirector del diccionario. «Muchas veces, los pacientes llegan a la consulta con angustia y ansiedad, no saben lo que les ocurre y esto les hace expresarse con temor. Sobre todo, quieren ser entendidos. Por eso, la comunicación juega un papel clave, pero no solo del paciente hacia el especialista, sino también, al contrario: en otras ocasiones, los pacientes salen con dudas porque no han comprendido bien el lenguaje que el médico ha utilizado y esto ocasiona un mayor estrés al paciente. Por ello, el DPTM es fundamental, ya que engloba todos los términos médicos, refleja la diversidad y dará voz a esos millones de personas hispanohablantes que acudan a la consulta médica en busca de ayuda. Nuestro objetivo es que no se sientan solas y hacer del español un idioma sin fronteras», sostiene el académico.

Para el profesor José Miguel García Sagredo, codirector del DPTM, el diccionario «estará permanentemente actualizado para recoger los constantes avances de la medicina y centrado en el léxico de uso actual». Por su parte, la lexicógrafa Cristina González, coordinadora de la Unidad de Terminología Médica de la Ranme, apunta que «aunque en el lenguaje científico es más lo que nos une a todos los hispanohablantes que lo que nos diferencia, sí existe mucha variedad en la denominación de instrumentos, síntomas y enfermedades comunes». Según González, en la tarea de compilación «se han encontrado muchas voces curiosas que podrían dar lugar a errores de interpretación en la consulta médica». Así que ya sabe, querida lectora, siempre que se pueda mejor romper la fuente camino de la sala de expulsión.