Una mujer se precipita con su hija de siete años desde un quinto piso en Avilés

Una mujer, de unos 40 años de edad, se ha precipitado con su hija de siete años desde la ventana de un quinto piso del número 38 de la Avenida de Los Telares, en Avilés, según han confirmado fuentes policiales. Las dos han resultado heridas, en el caso de la madre de mayor gravedad. Ambas se encuentran ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos del HUCA. Horas antes, el padre de la mujer y la expareja habían sido detenidos tras protagonizar un violento enfrentamiento.

La mujer y su hija se precipitaron y cayeron sobre uno de los vehículos estacionados bajo su casa. «¡Mamá, no me tires!», fue el grito que unos trabajadores que estaban cargando mercancía en la avenida de Los Telares oyeron a las diez de la mañana. Eran los gritos de una niña de corta edad que llegaban desde el quinto piso del número 38. Suplicaba a su madre que no la arrojara por la ventana, pero fue en vano. Instantes después, ambas cayeron al vacío.

Dichos trabajadores fueron los que dieron la voz de alarma y realizaron, junto a algunos vecinos, una primera atención de emergencia, principalmente a la menor, que tenía heridas pero se encontraba consciente. «Lloraba y llamaba a su madre», relatan los testigos del suceso que ha conmocionado esta mañana a Avilés.

En el mismo inmueble residen también los padres de la mujer y abuelos de la niña. La abuela ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios, ya que intentó quitarse la vida al enterarse de lo ocurrido. No obstante, no sufrió heridas graves y su vida no corre peligro.

La mujer denunció ser víctima de violencia de género y había interpuesto varias demandas contra su expareja, según han contado a este periódico algunos allegados. De acuerdo a su relato, la Justicia acababa de devolver el régimen de visitas al progenitor.

Violenta pelea entre el padre y la expareja

Horas antes de que se precipitara con su hija por la ventana del quinto piso, el padre de la mujer y su expareja habían sido detenidos por la Policía Local, tras un violento enfrentamiento entre ambos en la avenida de San Agustín.

Existía una orden de alejamiento del padre con respecto al otro hombre, pero aún así acudió a su domicilio y se encaró con él, resultando ambos heridos. En el lugar de los hechos fueron encontrados varios útiles utilizados en la pelea: un bate de béisbol, un martillo, un cuchillo de cocina de 13 centímetros y un espray de pimienta.

Debido a las lesiones sufridas ambas personas fue necesario su traslado al Hospital Universitario de San Agustín, antes de su presentación en Comisaría de Policía Nacional como detenidos para la confección del correspondiente atestado.

