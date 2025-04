La mujer arrastrada por la corriente durante la DANA: «Pensé que me moría»

Pilar de Mesa Ayuso tiene 48 años pero desde el pasado domingo, 3 de septiembre, celebrará un segundo cumpleaños. Ese día Pilar regresaba a su ... casa de Mocejón (Toledo) desde Villaseca de la Sagra (Toledo) adonde se había desplazado para realizar un reportaje fotográfico -es fotógrafa profesional- a las damas y reinas de las fiestas de este pueblo que se celebran en honor a la Virgen de las Angustias.

Aunque las autoridades y la Agencia Estatal de Meteorología habían advertido de una DANA que afectaría a la provincia de Toledo durante toda la tarde y la noche del domingo, Pilar decidió continuar con su trabajo y regresar cuanto antes a Mocejón. Finalmente, la DANA arrojó hasta 270 litros por metro por metro cuadrado en este pueblo de 5.000 habitantes provocando inundaciones en el pueblo y, lo que es peor, una tremenda riada que desembocó en el río Tajo. «El agua llegaba a la altura de la puerta del coche y, de repente, el coche empezó a recular. Yo sólo veía agua a mi alrededor», recuerda.

Así comenzó una angustiosa experiencia que Pilar jamás olvidará y que duró tres horas hasta que la Guardia Civil pudo rescatarla in extremis. Su vehículo flotó en medio de la riada y fue arrastrado por la corriente a lo largo de tres kilómetros hasta que chocó contra la columna de una acequia. Un kilómetro más abajo habría acabado sumergido en el río Tajo, que había multiplicado su caudal con una mezcla de agua y barro.

Localización por el móvil

«Pensaba que me moría porque el nivel del agua no bajaba, la luna del coche empezaba a romperse y el tiempo pasaba. Por eso me metí en los asientos traseros», reconoce Pilar que, al detenerse el vehículo, no dudó en coger su teléfono móvil y enviar un mensaje a su marido, Juan Alberto, indicándole su localización mediante un mensaje de WhatsApp. La suerte quiso que el coche quedara boca abajo y con las luces encendidas. Este hecho, unido al mensaje de localización, permitió a una patrulla de la Guardia Civil de Ocaña (Toledo) dar con su paradero para iniciar un rescate que no fue nada sencillo en plena noche.

En medio de la oscuridad y rodeada de agua, Pilar cumplió a rajatabla el consejo de los agentes, que también tenían que rescatar a otro conductor cercano encaramado al techo de su coche: «Me cogieron de los brazos y me dijeron que diera el salto más grande de mi vida».

Así acabaron tres horas de agonía de esta vecina de Mocejón, un pueblo arrasado por la DANA que no sólo ha registrado inundaciones en decenas de viviendas sino también hundimientos de tierra y desabastecimiento de agua por la rotura de la tubería de suministro desde el embalse de Picadas.