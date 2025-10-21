Muere Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo

Irene Toribio Martes, 21 de octubre 2025, 13:00 | Actualizado 13:11h. Comenta Compartir

El mundo taurino se viste hoy de luto. Pilar González del Valle, conocida en los círculos taurinos como la marquesa del Toreo, ha fallecido la madrugada de este martes a causa de un aneurisma del que tenían que operarla próximamente, tal y como confirman ABC y El Comercio. Aunque nació en Madrid, tenía raíces extremeñas y nuestra tierra siempre formó parte de su corazón, reflejando un linaje aristocrático y de gran tradición taurina.

Hija de extremeña y hermana de María José González del Valle, ex diputada del PP por Cáceres en el Congreso de los Diputados, la marquesa de la Vega de Anzo era una figura emblemática del mundo taurino, comprometida y apasionada desde la cuna.

Por parte de su familia paterna, un 'tataratatarabuelo' fue virrey del Perú y fue impulsor de la creación de la plaza de toros de Acho. De su abuelo materno heredó la pasión por el campo bravo, consolidando así una conexión que llevaría por bandera el resto de su vida.

Asturias y Extremadura fueron las tierras de su corazón

Asturias y Extremadura fueron las tierras de su corazón. Se crió entre la villa moscona y la de Jovellanos, además de a caballo entre Madrid y Extremadura. Aquí, concretamente en Almendralejo, pasó largas temporadas en la finca familiar, donde cultivó su amor por la cultura y las tradiciones de la región.

Pilar González del Valle formó parte del jurado del Premio Taurino ABC desde su fundación, donde era una de las figuras más queridas y la recuerdan hoy con cariño y admiración: «Fiel lectora de nuestro periódico, 'Pili' -como la llamaban sus más cercanos- era miembro destacado del premio Taurino de ABC desde su fundación. Peleó por los últimos trofeos concedidos y en la pasada semana hablábamos de que ya tocaba pensar en el próximo, en escuchar sus argumentos certeros y apasionados. Al pie del cañón estuvo para mantener la peña de Las Majas de Goya», escriben desde ABC Sevilla.

Pilar será enterrada en Asturias pero tanto en Madrid como en Almendralejo se celebrarán funerales por el eterno descanso de su alma. La marquesa se ha marchado dejando un vacío insustituible en el mundo taurino, pero su legado permanecerá imborrable en la memoria de quienes la conocieron y admiraron.