HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Incidencias provocadas por un pequeño tornado en Gibraleón EP

Muere una persona por el temporal en Andalucía

El hombre se encontraba hospitalizado desde hace dos días después de que se le cayese encima la estructura de una terraza

C. P. S.

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:02

Comenta

Muere una persona por el temporal en Andalucía, en concreto en el municipio Gibraleón, en Huelva. El hombre, de 59 años, resultó herido de gravedad hace dos días, cuando comenzaron las fuertes lluvias después de que se le cayese encima la estructura de una terraza como consecuencia de un pequeño tornado que recorrió la localidad.

La caída de esta estructura le provocó un traumatismo craneoencefálico que obligó a los efectivos sanitarios a reanimarlo. Una vez lograron estabilizarlo, fue trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez en Huelva, donde finalmente ha fallecido.

Esta semana, Andalucía ha sido azotada por un intenso temporal que ha dejado precipitaciones torrenciales, fuertes rachas de viento y numerosos daños materiales. En la provincia de Huelva, una de las más afectadas, el aviso de nivel rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para el litoral se ha traducido en inundaciones de calles, viviendas, y vehículos atrapados en agua. Además, en el municipio de Gibraleón, las fuertes rachas de viento se convirtieron en un fenómenos similar a un tornado, que aumentó aún más los daños.

El episodio en esta localidad destaca por su virulencia. Una racha tan intensa que estructuras como toldos, mobiliario urbano y elementos ligeros fueron literalmente lanzados por el viento. Según los servicios de emergencias, se registraron una treintena de incidencias, entre ellas techos levantados, torres eléctricas desplazadas y cables partidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3 Mercadona anuncia cambios en sus horarios para este 1 de noviembre
  4. 4

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  5. 5 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  6. 6

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  9. 9 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  10. 10

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Muere una persona por el temporal en Andalucía

Muere una persona por el temporal en Andalucía