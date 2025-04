Muere ahogado en un río de Valencia cuando trataba de salvar a su hija

ADA DASÍ Manises Jueves, 11 de agosto 2022, 14:39 Comenta Compartir

Los bomberos han tenido que rescatar a un padre y una hija que estaban nadando en uno de los puntos negros de la Presa de Manises esta misma mañana. Serían las 11 de la mañana cuando, según los testigos el hombre ha entrado en la orilla para refrescarse pero la niña se ha adentrado hacia la corriente.

Al ver el peligro y que no podía salir tanto el padre como una joven que paseaba a su perro se han lanzado a por ella. Pero la fuerza de la corriente ha hecho que los tres se soltaran. La joven ha conseguido volver a la orilla, no sin antes decirle a la niña que se quedará donde estaba, pero el padre no ha podido conseguirlo y otro testigo lo ha sacado del agua cuando flotaba arrastrado por la corriente.

A la llegada de los bomberos, la niña seguía cogida a la pared y tras intentar el rescate por agua han tenido que utilizar una escalera y desde el terraplén para ponerla a salvo. Se trata de una zona peligrosa para el baño, donde existen remolinos y vegetación en el fondo.

Se han desplazado a la zona varios camiones de bomberos, Guardia Civil y una ambulancia del SAMU. Los servicios médicos han estado trabajando más de media hora en la reanimación del hombre, de unos 50 años de edad, pero finalmente no han podido hacer nada por salvar su vida.