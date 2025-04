Los Mossos detienen a dos menores por una violación en grupo en Badalona

Cristian Reino Barcelona Viernes, 22 de septiembre 2023, 12:43 | Actualizado 16:45h. Comenta Compartir

Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes a dos menores por su presunta implicación en una agresión sexual grupal cometida a una menor. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio en Badalona (Barcelona). La víctima tenía 13 años en el momento en que fue violada. Fue en un descampado de Badalona, cerca de la playa. La chica había quedado con uno de los presuntos agresores, al que había conocido a través de las redes sociales. Cuando llegaron al lugar, el chico había quedado con otros menores que se sumaron y agredieron sexualmente a la chica. Fueron ocho chicos los que presuntamente violaron a la menor. Alguno de ellos, incluso, grabó la agresión sexual con el móvil. Un testigo alertó a la policía el mismo día de los hechos. Cuando los agentes se personaron en el descampado, ya solo quedaba la víctima.

Tres meses después, los Mossos han detenido a dos ellos, que han pasado ya a disposición de la Fiscalía de menores. Cuatro de ellos ya fueron identificados por la Policía, pero al ser menores de 14 años son inimputables. La víctima, en su declaración policial, admitió que había aceptado la cita con el chico que había conocido por las redes sociales. Pero solo con él, no con los demás menores que aparecieron cuando estaba con el primer chico. Los menores identificados señalaron que el novio de la chica les invitó a violar a la menor.

Los casos de violación grupal han consternado Badalona este año. Ha sido un goteo de casos que no ha cesado desde que se hizo público en el mes de marzo una violación en manada a una niña de 11 años por parte de menores en los baños de un centro comercial. Había ocurrido cuatro meses antes. Los Mossos hablan de ocho casos de agresión sexual grupal a menores en un año en la ciudad badalonesa, algunos de ellos protagonizados por chicos de etnia gitana, como el del 3 de junio. En total, la Policía catalana ha identificado a una veintena de menores por su participación en estos ocho casos. De hecho, los investigadores señalan que algunos de los agresores sexuales que participaron en la violación grupal del 3 de junio en el descampado, cerca de la playa, también participaron en otros casos de violación grupal en el centro comercial Màgic, de Badalona, epicentro de esta macabra ola de violaciones.

El alcalde la ciudad, Xavier García Albiol, ha apremiado al Gobierno y al Parlamento español a que modifiquen la ley del menor para que los chicos de menos de 14 años puedan ser perseguidos penalmente. Si no, considera que los casos de violaciones grupales protagonizados por menores se repetirán. «El menor que hace un delito tan grave debe tener consecuencias», ha afirmado. «No estoy diciendo que a un menor de edad se le tenga que poner en prisión», ha señalado. «Entre no ponerlos, que evidentemente no puede ser, y que no pase absolutamente nada en la mayoría de los casos, hay un punto intermedio», ha asegurado. A su juicio, «no es razonable» que el que es autor de una violación y sea menor de 14 años no tenga consecuencias. De lo contrario, «estas situaciones se irán repitiendo», ha advertido.