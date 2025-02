Montero llama a plantar cara al alto riesgo de crímenes machistas en navidad

Alfonso Torices Madrid Lunes, 20 de diciembre 2021, 18:03 Comenta Compartir

La ministra de Igualdad compareció hoy para lanzar «un mensaje de alerta» a instituciones y ciudadanos. Irene Montero recordó que las navidades, con sus reuniones, reencuentros, cenas y vacaciones, son unas fechas en las que crece de manera muy considerable el riesgo de crímenes machistas, porque las mujeres «aumentan el tiempo de convivencia con los maltratadores».

Reclamó a todas las instituciones que se «impliquen» contra «la otra gran pandemia silenciosa» y que «extremen» al máximo la vigilancia para posibilitar la detección precoz de cualquier indicio de peligro y minimizar los feminicidios.

Hizo también un llamamiento a toda la sociedad para que, cada uno en su ámbito –colegio, comercio, escalera, familia, bar– tienda la mano y ayude a las mujeres ante cualquier indicio de que son víctimas de la violencia machista. Pidió que, si no quieren acudir a una comisaría, les animen y ayuden a llamar al 061, o a ir a un centro social o al médico. Porque, recordó que, desde noviembre, las instituciones pueden acreditar la condición de víctima sin que medie denuncia y que las mujeres tienen derecho a recibir todo tipo de ayuda –psicológica, legal, alojamiento, subsidios, formación para el empleo– para que logran escapar del maltratador aunque no pasen por el juzgado. «Deben saber que no están solas», resumió.

Su número dos, la secretaria de Estado contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, confesó que tienen «el corazón en un puño por la llegada de las navidades». El año ha transcurrido mejor que los precedentes. Los 42 crímenes de género de 2021 son la cantidad más baja desde que hay registro, incluso menos que los 47 del año previo, el del confinamiento. Sin embargo, diciembre ha empezado muy mal. En solo quince días los maltratadores han asesinado a cinco parejas o exparejas y a un bebé de 11 meses, tantas víctimas mortales como la media del mes completo en la última década. Mal precedente a cuatro días de Nochebuena.

Error y/o negligencia

Para elevar la tensión, una de las últimas víctimas, Eva, la cántabra de 40 años asesinada en la madrugada del viernes junto a su bebé por su exnovio, no recibió la protección adecuada. Aunque la directora general de la Guardia Civil aún investiga lo ocurrido, parece evidente que hubo negligencia o error de protocolo, o ambos. La mujer, que denunció a su expareja, logró una orden de alejamiento que el homicida quebrantó ya el jueves sin que los agentes que lo encontraron en la casa de ella tomasen medidas. La víctima, que no contaba con pulsera de control telemático para alertar de nuevas vulneraciones de la orden, fue asesinada horas después y escondida en el corral junto al cadáver de su hija.

Rodríguez adelantó que en pocos días llegarán a todas las autonomías unas guías para aumentar la eficacia de los protocolos contra la violencia de género, algunos de ellos sin tocar desde hace una década. También van a comenzar los cribados de detección precoz de los médicos de cabecera y en unas semanas habrá una ventanilla única en todas las administraciones para gestionar con un solo trámite toda la ayuda que necesitan las víctimas.

A partir del 1 de enero, España se convertirá en el primer país europeo con un registro oficial de feminicidios. Contabiliza todos los asesinatos de mujeres por el hecho de serlo, no solo los de parejas o exparejas. Los familiares (incluidos crímenes de honor), los sexuales (incluidos trata, matrimonios forzados o ablación), los vicarios (muerte de mujeres o niños para dañar a otra mujer), o los derivados del acoso, el machismo o el abuso de superioridad.

Lo más parecido a este futuro observatorio público es el recuento de crímenes de mujeres realizado desde hace años por la web feminicidios.net. Su trabajo de una idea de lo que podrían ser los primeros datos oficiales. La web tiene contabilizados desde el pasado 1 de enero 76 feminicidios, 34 más que los que el ministerio considera crímenes de violencia de género. Unos 51, el 67%, son muertes de mujeres causadas por sus parejas o exparejas, a otras 12 las mataron otros familiares, cinco fueron crímenes de hijos, dos muertes vinculadas a la prostitución o la trata y otras seis fruto de atracos, acosos