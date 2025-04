El Gobierno no rebajará el IVA de los productos para la menstruación

El anteproyecto de nueva ley del aborto que el martes debatirá y aprobará el Consejo de Ministros no incluirá finalmente la reducción del IVA a los productos de higiene menstrual, como en un principio había contemplado el Ministerio de Igualdad en su borrador. La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró en la Cadena SER, que el tratamiento fiscal para las compresas y tampones es uno de los asuntos pendientes que volverá a negociarse cuando se debatan los próximos Presupuestos Generales del Estado. «Es uno de los debes», declaró Montero, quien atribuyó el mantenimiento del 10% del IVA sobre estos artículos a la negativa del Ministerio de Hacienda.

El departamento que dirige María Jesús Montero negó este lunes que haya puesto objeciones a la medida, y adujo que el asunto nunca había sido tratado con Igualdad, en ningún momento, pese a que es uno de los compromisos del pacto que ambos socios firmaron en 2019 para investir a Pedro Sánchez.

No habrá IVA superreducido para los productos necesarios para la menstruación, algo que supone un coste de 30 millones de euros. «Hay un 22% de mujeres que dicen que no pueden elegir lo que necesitan, o que no pueden pagarlos. Seguiremos buscando la fórmula, no obstante es una ley que da muchos pasos para que eso sea más fácil de conseguir», dijo Montero. La ministra Montero aprovechó la ocasión para arremeter contra el PP al tiempo que defendía la salud menstrual. «Con el sobrecoste de las obras de la M-30 se hubiesen podido pagar 69 años de una reducción a IVA superreducido de los productos de higiene menstrual», remachó.

Como ya sugería la vicepresidenta Nadia Calviño, las prioridades del Gobierno en este momento estriban en mitigar las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, reducir la inflación y reforzar el crecimiento.

Si bien nunca lo expresó públicamente, Nadia Calviño era contraria a aprobar bajas retribuidas por padecimiento de una menstruación incapacitante. La vicepresidenta dijo que el Gobierno jamás permitirá la «estigmatización» de las mujeres. Sobre esta cuestión Irene Montero declaró: «Cuando avanzamos en derechos para las mujeres siempre hay un margen para el debate y la duda, pero lo importante es que tenemos un consenso y un acuerdo. Lo que es estigmatizante es que tengamos que vivir nuestra regla desde la vergüenza, que no podamos hablar con normalidad o que sea un dolor incapacitante, que no está reconocido, que te puede impedir trabajar».

Lo que sí reflejará el anteproyecto es la existencia de permiso laboral específico y retribuido para las mujeres que sufren menstruaciones muy dolorosas e incapacitantes . Según dijo Irene Montero, el borrador «está acabado» y listo para su remisión al Consejo de Ministros, después de intensas negociaciones entre los departamentos implicados, entre ellos Seguridad Social, Hacienda, Educación y Justicia. No obstante, aún puede haber cambios en el «último minuto».

La rebaja del impuesto al 4% (ahora se cifra en un 10%) estaba asumida en el proyecto de presupuestos acordado por el PSOE y Unidas Podemos 2019, pero las cuentas finalmente decayeron.

Al margen de la cuestión del IVA, España va a ser el primer país de Europa que incorpore en una ley el derecho a la salud menstrual y el primero que prevea bajas sufragadas por la Seguridad Social desde el primer día a las mujeres que sufran reglas incapacitantes.

Se mantiene en el texto el reparto gratuito de productos de higiene menstrual en centros educativos, prisiones y a mujeres en riesgo de exclusión social. Progresivamente, se dará a todas aquellas mujeres en todas las dependencias de los organismo públicos.

No decae tampoco del anteproyecto el permiso prenatal para las embarazadas a partir de la semana 39. «Ya de facto ocurre que muchas mujeres tienen una baja a partir de esa semana la 39, la última de embarazo, pero evidentemente es un momento que hay que preparar; es física y psicológicamente importante para las mujeres». A los negociadores socialistas les parecía excesiva una licencia desde la semana 36, algo que puede costar unos 90 millones al año.

El anteproyecto de ley que se aprueba mañana garantizará que el aborto libre y gratuito sea una realidad en todos los hospitales públicos y que las chicas de 16 y 17 años puedan solicitarlo sin permiso de sus padres.

La norma perseguirá y sancionará a los intermediarios en la contratación en el extranjero de vientres de alquiler, suprimirá la obligación de confirmar a los tres días la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo y financiará con dinero público los anticonceptivos hormonales, incluidas las pastillas de nueva generación, y la píldora del día después.