Un misterioso mal se ceba con los perros

Mascotas y dueños pueden compartir superbacterias

La Unión Europea ha puesto esta semana el foco en una problemática muy grave, la de la resistencia a los antibióticos, también llamada pandemia silenciosa, que se puede dar tanto en personas como en animales. «Cuando los antibióticos ya no funcionan sólo nos queda la respuesta inmunitaria, que muchas veces no es suficiente para proteger a la persona», explica Héctor Argüello. «La gente no sabe que hoy en día hay más muertes en España por infecciones que no son tratables que por accidentes de tráfico», añade. Las mascotas, como sus dueños, están expuestos a estas superbacterias y tanto unos como otros las pueden portar. «Es algo bidireccional», zanja.