La ministra de Igualdad: «España no es un país racista, pero sí existen actitudes racistas» Solo una de cada cinco personas víctimas de discriminación racial lo denuncia, según los datos del Ministerio

Álvaro Soto Madrid Lunes, 16 de septiembre 2024, 12:55 | Actualizado 15:15h. Comenta Compartir

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha avisado este lunes de un aumento de los comportamientos racistas, impulsados por la extrema derecha, «que no ayudan ... a la convivencia». «España no es un país racista ni xenófobo, pero en los últimos meses y en concreto, en las últimas semanas se han podido producir actitudes racistas que no podemos tolerar», ha asegurado Redondo, en referencia, aunque sin citarlo, al debate abierto por el futbolista del Real Madrid Vinicius, que ha sido víctima de comportamientos racistas en el fútbol español.

Según los datos de Igualdad, solo una de cada cinco personas víctimas de discriminación racial lo denuncia. Para aumentar esta cifra, el departamento de Redondo ha puesto en marcha una campaña institucional que muestra a una juez gitana, a una profesora de origen árabe y a un sanitario negro. «Queremos romper los estereotipos para que se acoja a estos grupos con normalidad y respetos, buscamos concienciar a la población de la necesidad de refozrzar la convivencia y por supuesto, luchar contra la discriminación», ha agregado la ministra. A juicio de Redondo, la extrema derecha está tratando de criminalizar a las minorías porque «tiene el objetivo de quebrar la sociedad a través de su paquete de odio contra las mujeres, los inmigrantes y el colectivo LGTBI». «Las minorías étnicas son utilizadas como chivo expiatorio», ha recalcado. «Actuar contra la discriminación racial y étnica es defender nuestros valores. Debemos dar un paso adelante y denunciar, sabiendo que con ello señalamos a quienes atacan nuestra convivencia y deterioran profundamente la democracia española», ha aseverado. Con sus iniciativas contra el racismo el Ministerio de Igualdad busca también «combatir la infradenuncia», ha señalado la directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo, Beatriz Carrillo de los Reyes. «Queremos que las personas que sufren situaciones de racismo se sientan solas y vean que las instituciones estamos aquí», ha apuntado, antes de recordar la existencia del teléfono 021.

