Las víctimas de violencia de género serán alertadas de los antecedentes de su agresor A partir de este viernes, el Ministerio del Interior activa una instrucción que podría afectar a los que reincidan, unos 60.000 hombres, pero no se avisará a las mujeres que no hayan tenido maltratos previos

Doménico Chiappe Madrid Jueves, 9 de febrero 2023, 18:19

A partir de mañana las mujeres que sean víctimas de una agresión machista serán informadas sobre los antecedentes en violencia de género que tenga el maltratador, siempre que este hombre sea reincidente. La instrucción emitida este jueves por el Ministerio del Interior indica que una vez que en comisaría se verifique que el acusado pertenece a ese 10% de agresores que acumulan dos o más víctimas en la base de datos policial (VioGen), se le informará a la mujer, aun cuando no quiera denunciar, del riesgo que corre, tanto su vida como la de sus hijos o allegados.

La medida, sin embargo, no se aplica a las mujeres que no quieran ir a las dependencias policiales ni a las parejas de los agresores que no estén clasificadas como víctimas, para sortear las objeciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, dentro de las posibles vulneraciones a los derechos individuales de los que han sido fichados por Interior. Tampoco está vigente para aquellos cuyos maltratos fueron cometidos hace más de cinco años.

Pero sí se aplica bajo supuestos como que la mujer haya expresado su decisión de romper la relación, que existan episodios de celos exagerados, que el hombre sea adicto a sustancias tóxicas, que se presente violencia física o sexual o que emita amenazas de muerte. Todos estos son, desde este viernes, indicadores de peligrosidad que obligan a los agentes a informar a la mujer maltratada.

Después de un «trabajo de meses», dice una fuente de Interior, el nuevo criterio del ministerio de Grande-Marlaska da mayor relevancia al derecho de información que tiene la víctima según la ley de Protección de Violencia de Género, y que ha tenido como dique a la ley de Protección de Datos. En teoría se ha logrado encontrar el equilibrio exigido por las otras instituciones.

20.000 mujeres

Casi una décima parte de los agresores machistas (61.000 de 655.571 del total de la base de datos de Interior) han causado daños a dos o más mujeres (7,8% a dos víctimas, 1,2% a tres 3 víctimas y 0,3% más de tres), según los últimos datos de VioGen. En total, incluyendo casos sin seguimiento actual, serían unos 60.000 agresores los que activarían la nueva alerta, siempre que vuelvan a atentar contra la integridad de alguna mujer. Además de tratarse de un «agresor persistente», el caso se debe considerar de riesgo medio, alto o extremo, clasificaciones en las que están unas 20.000 mujeres a finales del mes anterior. Los casos activos son 75.000.

El Ministerio advierte, después de analizar los asesinatos machistas de 2022, que el nivel de riesgo que afronta una víctima aumenta si el agresor ya tiene antecedentes con parejas anteriores. Estos reincidentes son también más «proclives» a quebrantar las medidas de protección, como las de alejamiento u otras accesorias. Presentan así mayores probabilidades de agredir y que las lesiones sean más graves. Son los que suelen ejecutar ataques mortales.

Para respetar las restricciones legales, y garantizar una «actuación proporcionada» al peligro, en ningún caso esta información se va a suministrar de forma general, dicen fuentes de Interior que fue un acuerdo con la Fiscalía al que se llegó en diciembre. Será después de realizar una valoración individualizada, caso por caso. Para que los agentes den el paso de informar a la víctima deben valorar un nivel de riesgo medio (6.833 casos ahora), alto (920) o extremo (18) de especial relevancia.

El ministerio se propone también reforzar el contacto con los agresores, que implica que en la práctica hablen tanto con ellos como con ellas. Se trata de mantener breves entrevistas con los hombres fichados en VioGen y que entran en la categoría de «agresor persistente». Son 51.092 con dos víctimas, 7.832 con tres y 2.155 con más de tres víctimas. Interior insiste en que tienen efectivos suficientes dentro del sistema para hacerse cargo de esta tarea.