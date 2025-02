Cuando un «miedo intenso continuo» llena la vida de una mujer mayor de 65 años

Más de la mitad de las mujeres mayores de 65 años han sufrido violencia en su relación de pareja durante más de tres décadas y ... el 70% confiesa a los servicios sociales que sus hijos han presenciado las agresiones en alguna ocasión, según datos del Programa de Mujeres en Dificultad Social, Atenpro. «Aunque hay una diversidad importante entre ellas, se trata de una generación silenciada», mantuvo Vanessa Céspedes Larreinegabe, responsable en Cruz Roja de Atenpro, en la jornada 'Violencia de género en mujeres mayores: las grandes olvidadas'. «Ellas perciben la violencia de género como un fracaso personal y vital. En ningún momento hay una toma de conciencia de la violencia estructural que supone la violencia de género».

Otros datos de este estudio encargado por la Delegación de Gobierno, divulgados en el encuentro organizado por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM): una de cada tres mujeres mayores no denunciaba porque tenía «miedo a que las mataran» (35%), ocasionarían dolor a sus hijos (32%), no tenían dónde ir si se marchaban de casa (32%) o porque su familia no la habría apoyado (13%).

Sin embargo, se desconoce con exactitud cuántas han denunciado, porque los ministerios de Justicia y de Igualdad no disgregan estas cifras. Una de las participantes en el estudio llegó a estar 58 años sometida al maltrato, «lo que aumenta la culpa» al apartarse de la violencia física y psicológica. Sí se conoce el dato más trágico. Cinco de las asesinadas tenían más de 71 años.

«Hay una generación de mujeres que ha sufrido injustamente y de forma más dura la violencia de género, porque las leyes no las amparaban. Ahora es el momento de visibilizarlas, porque son las más vulnerables y los casos más graves. Además denuncian menos», mantuvo la psicóloga clínica Natividad Hernández Claverie, en el foro celebrado en Madrid. «Se han gastado muchos medios en la sensibilización de lo que pasa con las chicas jóvenes, que tienen dependencia emocional. Pero las mayores no sienten ese amor por sus parejas, lo que tienen es miedo. Y tenemos que conseguir que no lo tengan. Las jóvenes esperan que la pareja cambie, pero las mayores tienen desesperanza porque lo que han hecho no les ha servido de nada».

Obstáculos y salvación

Existen «obstáculos» para abordar la violencia machista contra las mujeres mayores, como la dependencia al marido, porque «se han dedicado a ser amas de casa y cuidar a sus hijos»; tienen empleos precarios y poca formación; desconfían de las instituciones, «de la policía al sacerdote», que les exigían sumisión. «Ahora les dicen que todo eso estaba equivocado y que pueden denunciar. ¿Cómo se rompen esos esquemas tan arraigados?», preguntó Hernández Claverie. «Les sirvió para salvar la vida, pero las hizo desgraciadas».

Las mujeres mayores de 65 años que ya están fuera de la situación violenta, porque han denunciado, tienen un perfil entre los 65 y 70 años –la más anciana tenía 83–, con estudios primarios. Ahora bien, hay dos elementos importantes en su situación de riesgo: el 70% ha vivido más de 20 años en el mismo lugar, que es un municipio pequeño en un tercio de los casos.

«Se generan unas dinámicas de control social y aumenta el riesgo de compartir espacios», alerta Céspedes Larreinegabe. «Así ellas no se sienten seguras». Aun cuando pueden tener una orden de alejamiento vigente o un dispositivo de protección, un 46% tiene temor a que su expareja vuelva a agredirla y el 53% tiene un «miedo intenso continuo».

A estos son factores de vulnerabilidad de las usuarias del servicio Atenpro, que no conviven ya con el maltratador, se suma otro: «los daños de la violencia económica persisten». Una de las mujeres que participó en el estudio contó: «Él se gastaba el dinero y no sé a dónde iba porque yo no podía llevar una cuenta (bancaria). No me dio ni un duro nunca. Vendí dos casas, se las comió él y no pude repartir con mis hijos. Y encima me dejó sin nada».