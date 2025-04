«Me da miedo hacerme mayor y quedarme solo»

R. C.

«Una de las cosas que me da miedo de hacerme mayor es quedarme solo. Me gustaría mantener un núcleo social del que formar parte, ... amigos, vecinos y personas que no sean solo cuidadores». Lo dice mediante la tablet con la que se comunica Santiago Villadiego, de 59 años, con parálisis cerebral y residente en una vivienda comunitaria de Aspace en Burgos.

La inquietud de Santiago y la de otros muchos afectados por parálisis cerebral en España (unas 120.000 personas) estará muy presente este lunes por la tarde en el Congreso de los Diputados, que abre sus puertas para acoger el acto institucional de Aspace (la Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral) con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral que tuvo lugar el domingo 6 de octubre. «El envejecimiento de las personas con grandes necesidades de apoyo es un reto inmediato para la administración», dice Manuela Muro, presidenta de Aspace, que avanza que en los próximos diez años, el porcentaje de personas con parálisis cerebral mayores de 65 años que necesitarán atenciones como las que recibe Santiago «pasará del 7% al 20%». El acto de este lunes contará con la participación de la propia Muro, así como de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno. En el transcurso del mismo leerá un manifiesto la psicóloga madrileña María Clares, quien reivindicará, entre otras cosas, el derecho de las personas con parálisis cerebral a llevar una vida independiente. Los representantes de Aspace aprovecharán la ocasión para proponer a los partidos políticos cambios para abordar el envejecimiento de las personas con mayores necesidades de apoyo con vistas a promover su vida independiente. Estas reivindicaciones se basan también en la necesidad de ofrecer recursos ajustados a lo largo de toda su experiencia vital, así como la necesidad de obtener más recursos de corte residencial ya que en el caso de las viviendas comunitarias (una referencia en el marco de vida independiente de las personas con parálisis cerebral), la Administración solo cubre un 66% de media de cada plaza. En este sentido,, Aspace, trasladará la importancia de dar cobertura completa a las soluciones habitacionales y la necesidad de ofrecer una respuesta que promueva la participación social, el apoyo a las familias «y cuente con las entidades como referentes en esta realidad», señala Aspace en un comunicado. Durante el acto se desarrollará el panel 'Una vida con parálisis cerebral' en el que se reflexionará sobre los retos del envejecimiento en las personas con parálisis cerebral con la participación de una madre de una persona efectada, una mujer con parálisis cerebral y el responsable de una vivienda comunitaria de Aspace.

