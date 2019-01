'El método Kominsky' y 'Versace', series del año

«El hacerse viejo es divertido». Lo dijo un pletórico Michael Douglas tras recibir su cuarto Globo de Oro (incluido el honorífico), esta vez como mejor actor principal de serie cómica. No está mal que este mensaje se difunda en un mundo en el que impera la gerontofobia y ante un panorama seriéfilo que suele discriminar a los personajes maduros o condenarlos a papeles de comparsa. Con 'El método Kominsky', Chuck Lorre, el creador de 'The Big Bang Theory' y 'Dos hombres y medio', pone de manifiesto que cumplir años no te convierte en alguien menos interesante y que es posible que el público de cualquier edad se identifique y se emocione con roles de ancianos. Sobre todo si son tan imprevisibles como Sandy Kominsky y Norman Newlander, un actor que se dedica a dar clases y su amigo y representante, protagonistas de una ficción que Netflix estrenó a finales de 2018 casi de tapadillo y sin apenas promoción. El boca-oreja reparó el agravio, y el premio de la Asociación Extranjera, tanto a Douglas como a la propia serie en el apartado de comedia, la ha aupado como una de las propuestas más relevantes del año.

Había menos dudas con 'El asesinato de Gianni Versace', que ha sido reconocida a lo largo de 2018 como una de las producciones más arriesgadas tanto por la forma en que está narrada (con saltos de 'flashbacks' sin orden establecido) como por centrarse en la figura del asesino del diseñador para denunciar la homofobia latente en la sociedad estadounidense de los años 90.

El Globo de Oro a la mejor serie limitada y a su protagonista fueron la guinda a una trayectoria que confirma a Ryan Murphy como uno de los autores catódicos del momento. Lástima que Penélope Cruz no entrase en el palmarés (tampoco tuvo suerte Banderas). Patricia Clarkson consiguió la estatuilla por su papel en 'Heridas abiertas', la miniserie de HBO, una de las grandes perdedoras de la noche junto a 'El cuento de la criada' y 'Westworld', que se fueron de vacío. Estrellas como Julia Roberts y Jim Carrey tampoco pudieron subir al escenario. 'The Americans', que se había despedido a lo grande en 2018 de la audiencia, Sandra Oh por 'Killing Eve' y Richard Madden 'Bodyguard' resultaron los otros protagonistas de la velada.