Meta, condenada a pagar 479 millones de euros a los periódicos españoles por compentencia desleal

La resolución estima parcialmente la demanda interpuesta por la prensa digital española, que consideraba que la publicidad comportamental que hace Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos

José A. González

Jueves, 20 de noviembre 2025, 10:26

El Juzgado de lo Mercantil nº 15 de Madrid ha condenado a Meta a pagar 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital española y agencias de noticias integradas en AMI (Asociación de Medios de Información) Spor haber obtenido una ventaja competitiva significativa al realizar publicidad en sus redes sociales Facebook e Instagram infringiendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD). La resolución, dictada el 19 de noviembre de 2025, estima parcialmente la demanda interpuesta por la prensa digital española que consideraba que la publicidad comportamental que hace Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios de Facebook e Instagram, lo que le daba una ventaja competitiva significativa frente al tratamiento publicitario que hace la prensa digital española.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

