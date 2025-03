Mercadona retira uno de sus helados estrella de cada verano

Irene Toribio Martes, 14 de mayo 2024, 20:13 Comenta Compartir

La cadena de supermercados de Juan Roig ha anunciado la retirada de uno de sus productos estrella de cada verano: un famoso helado que había conquistado miles de paladares en toda España. Es muy frecuente que Mercadona cambie sus productos, introduzca novedades que suelen tener el éxito garantizado, y retire productos que pueden provocar, como ha ocurrido en esta ocasión, la tristeza en muchos clientes.

En este caso el producto que ha dejado de estar disponible es uno de sus helados más destacados: el helado de chocolate blanco de la marca Hacendado. Seguro que te suena, ¿verdad?

La ausencia de este helado la ha descubierto una clienta fiel a la marca, que tras buscarlo durante varios días en sus distintos supermercados, ha decidido preguntar directamente a Mercadona a través de las redes sociales: «Mercadona, ¿qué pasa con el helado de chocolate blanco? Tenéis una política rara, cuanto mejor es un producto, antes lo quitáis de las tiendas», comenta en 'X', antes conocida como Twitter. A lo que Mercadona no ha tardado en responderle que el producto ya no está disponible: «Ya no lo tenemos disponible en nuestro surtido de helados. De todas formas, tenemos en cuenta tu interés en esta variedad y lo compartimos con los responsables. Saludos», unas palabras que dejan en el aire el regreso de este exitoso helado.

Ampliar

Para 'calmar las aguas' de quienes amaban este helado de chocolate blanco, Mercadona ha lanzado un nuevo sabor que seguro conquistará a sus clientes. Se trata de un helado con sabor a Reese's. El producto ya se ha viralizado en la red y puedes encontrarlo bajo la marca de Hacendado y con el nombre de 'peanut butter cups'. Se vende en formato tarrina y a diferencia de los Reese's, está aromatizado con extracto natural de vainilla, aunque según los usuarios de la red que ya lo han probado, está más presente el sabor del fruto seco.

Temas

Mercadona