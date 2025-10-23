HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros

El corrector de arrugas 'Botox Like Serum' es la novedad de Mercadona en su sección de cuidado facial y corporal, y ya es tendencia en redes sociales

Irene Toribio

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:53

La cadena de supermercados valenciana acaba de lanzar un nuevo producto que se ha convertido en tendencia en cuestión de días. Mercadona estrena, en su sección de cosmética y cuidado personal, un nuevo corrector de arrugas que promete un efecto bótox sin aguja. Se trata de una especie de 'jeringuilla' sin aguja con efecto bótox que promete eliminar las ojeras, y todo el mundo está hablando de ella.

Botox Like Serum de Deliplus

La etiqueta del producto explica que es un rellenador de arrugas con efecto bótox-like. «Ideal para la frente, entrecejo y patas de gallo», se lee en la descripción, donde promete efecto tensor y reafirmante.

Tipo de pieles:

Apto para todo tipo de piel.

Principios activos:

Hexapéptido de Bótox-like: péptido que imita la acción antirugas del Bótox, proporcionando un efecto lifting inmediato.

Cómo se utiliza:

1. Retirar la tapa de la jeringa.

2. Girar el dosificador superior hasta que encaje la posición «OPEN».

3. Presionar la base del envase hasta obtener la cantidad deseada.

4. Aplicar sobre las zonas más marcadas del rostro: frente, entrecejo, patas de gallo, etc.

5. Girar el dosificador superior hasta la posición «CLOSE».

Ingredientes:

Agua, Butilenglicol, Glicerina, Harina de soja hidrolizada, Pentilenglicol, Capriloilglicol, Hexapéptido-8, Carbómero, Hialuronato de sodio, Hidróxido de sodio, Fenoxietanol, Etilhexilglicerina, Perfume (Fragancia), Salicilato de bencilo, Limoneno, Linalool.

En definitiva, el Botox Like Serum de Mercadona se presenta como una opción accesible para quienes buscan un efecto alisador y reafirmante sin recurrir a tratamientos invasivos, y es que está a la venta en el supermercado por solo 6 euros.

