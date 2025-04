Mercadona lanza una nueva tortilla gourmet con un toque de alta cocina

Irene Toribio Miércoles, 8 de enero 2025, 20:38 Comenta Compartir

No todos los supermercados cuentan con lo que es, para muchos, una «suerte». Se trata de la sección 'Listo para comer' de Mercadona. Una sección de sus tiendas donde ofrecen servicio de platos caseros cocinados con productos frescos y recién preparados para aquellos momentos en los que los consumidores no puedan o no quieran cocinar, ya sea por falta de tiempo o porque, oye, muchos de esos platos están riquísimos. Uno de los favoritos de los clientes de la cadena de Juan Roig es su tortilla de patatas. Se vende entera o por porciones y, hasta ahora, podías comprarla con o sin cebolla, o con un ingrediente extra: el calabacín. Ahora, Mercadona ha incorporado una novedad 'gourmet' que viene dispuesta a arrasar en todas las ciudades.

Una nueva tortilla de patatas con un ingrediente estrella: la trufa. Para muchos, el diamante de la alta cocina. El precio de la tortilla es de 10 euros y, en este caso, no la venden en porciones. Es una tortilla cremosa, jugosa, y de un kilo 300 gramos.

Los 'tiktokers' que ya la han probado, no han tardado en hacer sus valoraciones, y lo cierto es que hay de todo tipo. A muchos les «encanta» ya que conserva el sabor original de una tortilla de patatas con un toque a trufa, y hay quienes, precisamente, se quejan de que no sabe demasiado a trufa. «Si os flipa la trufa, no es para vosotros, la patata se come todo el sabor, pero a mí me gusta así», señala un usuario que se dedica a probar los nuevos productos del supermercado.

Qué comida recién hecha hay en la sección 'Listo para comer' de Mercadona

Las tortillas de patata con cebolla y patata con calabacín destacan por su sabor casero y textura jugosa, elaboradas de manera tradicional.

El pollo rebozado, sabroso y crujiente, se presenta acompañado de salsa barbacoa. También se ofrecen croquetas de diferentes sabores, como jamón y pollo, uno de los entrantes favoritos de los clientes.

Entre las opciones saludables se encuentra la ensalada de pasta con atún, mientras que para quienes buscan un capricho, la ensaladilla rusa es una excelente elección.

Las pizzas, con diferentes ingredientes, están elaboradas de forma tradicional. Entre las variedades disponibles se incluyen jamón cocido, quesos y barbacoa.

Listos para consumir en cualquier momento, se ofrecen opciones como brioche vegetal, bocadillo de jamón y serranito. Para los amantes de las hamburguesas, destacan la burger con queso y la hamburguesa de Angus.

Entre los platos tradicionales se encuentran las lentejas, con un sabor casero y auténtico, y las albóndigas con patatas, tiernas y jugosas.

Para los amantes de la pasta, hay disponibles spaghetti carbonara y macarrones boloñesa. Además, puedes probar la berenjena rellena, preparada con carne y bechamel diariamente.

Entre las opciones de arroces destacan la paella valenciana, la paella mixta, el arroz al horno y la fideuá, perfectos para el día a día.

También se ofrece un variado surtido de carnes asadas, como pollo entero, cuarto de pollo asado, frango y costillas, que pueden acompañarse con patatas panadera como guarnición.

Por último, para quienes disfrutan de sabores orientales, están disponibles el poke de salmón, el surtido de sushi bento y el pollo teriyaki, ideales para momentos especiales o para cualquier ocasión.

Además, en algunos de estos supermercados cuentan con un pequeño espacio para comer allí si alguien lo desea. Mesas, microondas para calentar lo necesario y hasta cubiertos.

