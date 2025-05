Mercadona cambia su sección de pescadería: así funciona ahora

Irene Toribio Viernes, 24 de enero 2025, 16:11 Comenta Compartir

La nueva sección de pescadería ya ha llegado a muchas ciudades y no termina de convencer a todo el mundo. Mercadona está implementando, este 2025, un cambio en sus secciones de pescadería de todos sus supermercados, con el que trata de reinventarse y adaptarse al nuevo modelo de consumo. «Hoy me encontré con la eliminación de pescadería, que habéis metido en horribles plásticos. Me fui sin el pescado», escribe un cliente de la cadena en 'X' (antes conocida como 'Twitter'. Un mensaje con el que coinciden cientos de clientes y al que Mercadona no ha tardado en responder.

«Efectivamente, en algunas tiendas estamos realizando un cambio en la sección de Pescadería», comienzan explicando desde sus redes sociales. «Se trata de un nuevo modelo de venta cuyo objetivo es fomentar el consumo del pescado, ofreciéndolo limpio y ya preparado», añaden. «El surtido de la nueva pescadería es de máxima calidad y frescura. La función del envase es garantizar y preservar la calidad y propiedades del producto, están hechas con material reciclado y pueden ser recicladas», señalan.

De esta manera, la imagen típica de esas piezas de sepias, salmones, lubinas y lenguados expuestos sobre hielo con sus brillantes ojos a la espera de ser elegidos por la clientela de la mano del personal de pescadería, dejará de estar tan presente en sus tiendas. Ahora habrá pescado ya preparado, envasado, y listo para llevar. Eso sí, desde la empresa remarcan que la exposición tradicional de pescado fresco se verá reducida, que no eliminada del todo, así que no implica que el pescado desaparezca del mostrador, pero contará con una menor área de venta.

Según la empresa, detrás de este cambio está el descenso del consumo de pescado, en al menos un 20%, un hábito al que la empresa valenciana quiere adaptar sus tiendas, primando la compra del producto terminado sobre la exposición tradicional. Además, tal y como apunta Mercadona, esta reorientación de las pescaderías permitirá hacerlo todo más fácil y cómodo, así como evitar colas y esperas, ya que el cliente solamente tiene que coger la bandeja y llevársela a su casa.

