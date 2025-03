Los mejores autobronceadores para lucir un moreno saludable este verano

IRENE TORIBIO Martes, 2 de agosto 2022, 16:45 Comenta Compartir

Ya ha llegado la temporada de playas y piscinas y a casi todas se os pasa lo mismo por la cabeza: «Qué blanca estoy, cómo voy a lucir bikini así». Lo primero que has de saber es que cada cuerpo es un mundo y estar más o menos bronceada no te hace más guapa, lo importante es 'tener cabeza' y saber que, aunque el sol es pura vida y vitamina, no debemos exponernos a él como locas. Para no quemarnos, no debemos estar más de 15 minutos bajo el sol sin protector solar (algo que incluso es aconsejable en horas de menor exposición para conseguir vitamina D), y aunque lo usemos, no debemos pasarnos el día entero expuestas, es muy peligroso. Si vas a tomar el sol para conseguir el bronceado que deseas, hazlo usando protector solar constantemente y no más de media hora diaria. ¿Cómo voy a ponerme morena rápido entonces? Te estarás preguntando... Pues lo mejor, usar autobronceadores.

Lo primero es exfoliarse correctamente. 'GlowbyAnna', una conocida influencer experta en belleza en redes sociales, aconseja hacerlo con un cepillo suave. «Además, es básico que tu piel esté super hidratada antes de usar un bronceador», apunta. Para ella, los mejores bronceadores del mercado son los de St.Moriz y St.Tropez, que hasta puedes combinar. Huelen muy bien y se han de utilizar con guante, ya que puede dejarnos las manos con manchas del producto. «El de St Tropez es mejor usarlo dejando que actúe 3 o 4 horitas y luego a ducharse, para que no queden zonas a rayas, marcas o parches».

Para broncear el rostro aconseja sérums autobronceadores, que combinas con tu sérum o crema hidratante y notarás como consigues un tono más oscuro en la cara con facilidad. Sus favoritos son Tan-Luxe y Pestle and Mortar, ambos se utilizan por la noche (lo recomendable es una o dos noches por semana), antes de ir a dormir, y combinados con nuestro sérum habitual.

Anna lo tiene claro: «Con 15 minutos al sol antes de las 11 de la mañana o después de las 5 de la tarde, incluso sin protector, es suficiente para coger vitamina D», así que nos recomienda que nos autobronceadores sean nuestros «mejores amigos» para no exponernos al sol.

Recopilamos nuestros autobronceadores favoritos del mercado.

St Tropez, Espuma de autobronceado Watermelon Infusion. Da a nuestra piel un tono natural y es muy sencillo de aplicar gracias a la musse. Aplícala y dúchate tras 4-8 horas.

St Moriz. Tanto el autobronceador corporal en mousse como su sérum para rostro son muy buenas opciones para mantenerse bronceada este verano. No emiten ese olor desagradable que ofrecen muchos bronceadores, se aplica con facilidad, ofrece un bronceado muy natural (adiós a los naranjas) y es progresivo.

Gotas bronceadoras anticontaminación D-Bronzi de Drunk Elephant. Contiene aceites vírgenes de marula y de semillas de grosella negra, ricos en omegas que restablecen inmediatamente el delicado equilibrio necesario para la función de barrera de la piel, vitamina F (ácido graso), así como un concentrado de antioxidantes que refuerza las defensas de la piel contra la contaminación y las agresiones medioambientales. Todo ello con un acabado bronceado que realza todos los tonos de piel.

Autobronceador de FreshlyCosmetics. Se trata de una crema de uso facial y corporal produce un efecto dual único: autobroncea y potencia el bronceado adaptándose a tu tono de piel, de modo que consigue un efecto totalmente natural, sin tonos sintéticos. Potencia y prolonga el bronceado, sin manchas, bronceado uniforme, se adapta a tu tipo de piel y tono, tono natural, olvídate del tono sintético anaranjado, gradual, resultados visibles a partir de los 3 días, recomendada para uso facial y corporal y apto para embarazadas.

Clarins. Dispone de varios productos diferentes para conseguir un bronceado bonito y saludable, de forma progresiva, para todo el año. Corporales, faciales... y de distinto formato para adaptarse a cada gusto. Desde leche que broncea e hidrata hasta gotas que proporcionan brillo.

Si lo que necesitas es un bronceado instantáneo para una ocasión especial puedes recurrir a las manoplas o toallitas de Comodynes. Estarás bronceada en unos minutos y desaparecerá con los lavados.

