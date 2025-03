Este es el mejor jamón del supermercado

irene toribio Jueves, 21 de julio 2022 | Actualizado 22/07/2022 09:46h. Comenta Compartir

Es el producto estrella de nuestro país y eso no hay quien lo dude. No hay mejor o peor temporada, un bocadillo de jamón, una tapita acompañada de vino, una tostada con aceite y jamón... En fin, las posibilidades son infinitas y qué os voy a decir yo que no hayáis degustado ya. El jamón es uno de los platos más típicos de la comida mediterránea y favorito en nuestra tierra. Esta misma semana os contábamos si es o no saludable consumir su grasa, hoy os descubrimos cuál es, según la Organización de Consumidores y Usuarios, el mejor jamón ibérico loncheado que puedes comprar en los supermercados.

Según el análisis de la OCU, que se basa en la etiqueta que presentan, el mejor jamón ibérico de supermercado es el vendido por la marca Auchan en formato loncheado. Se trata de un 50% raza ibérica y se vende en los establecimientos de Alcampo. Además, es es el más barato, ya que el kilo únicamente cuesta 42,80 euros, por lo que el paquete de 100 gramos tiene un coste de 4,28 euros. Ponen en valor la cantidad de sal y aditivos que lleva, que lo convierten en un producto saludable.

Señalan que hay dos datos fundamentales a los que debes prestar atención a la hora de elegir un jamón loncheado, mirando su etiqueta: la raza del cerdo y cómo se ha alimentado.

Podemos encontrar tres tipos de menciones para definir el jamón ibérico.

Ibérico 100%: tanto el padre como la madre son de raza ibérica certificada, es decir, se encuentran inscritos en el libro genealógico.

Ibérico 50%: la madre es de raza ibérica 100% certificada y el padre es de raza Duroc, un tipo de cerdos parecidos al ibérico pero de mayor rendimiento.

Ibérico 75%: la madre es de raza ibérica 100% certificada y el padre es 50% ibérico.

El porcentaje de ibérico tiene que figurar obligatoriamente junto con la palabra «ibérico» en la etiqueta y en un tamaño casi igual de grande y visible.

El tipo de alimentación que comen los cerdos se refleja de forma casi directa en la grasa que almacenan en sus músculos. Tiene, por tanto, mucha importancia saber cómo ha vivido y con qué se ha alimentado el cerdo cuyo jamón te vas a comer. En las etiquetas podrás encontrar tres menciones:

Cebo: estos jamones provienen de animales que han sido criados con pienso de cereales y leguminosas dentro de naves o cebaderos, donde disponen de 2 m2 para cada uno. Cuando se sacrifican, deben tener 10 meses de edad como mínimo y un peso de entre 108 y 115 kilos. En el análisis, el precio medio por kg de este tipo de jamón es de 64 euros.

Cebo en campo: es el jamón de cerdos que también se crían con pienso de cereales y leguminosas, pero pasan parte de su vida al aire libre, con una densidad de 1 cerdo por cada 100 m2 o 10 animales por hectárea. Se sacrifican a los 12 meses como mínimo con un peso de entre 108 y 115 kilos.

Bellota: estos cerdos se mantienen en el campo durante un mínimo de 2 meses antes del sacrificio, alimentándose exclusivamente de lo que puedan encontrar en la dehesa (pasto, bellotas...). La densidad es entre 0,25 y 1,25 cerdos por hectárea, dependiendo de cuánto arbolado. Los animales se sacrifican cuando tienen al menos 14 meses. En su análisis, el precio medio del jamón de bellota oscilaba entre los 149 euros del ibérico 50% y los 234 euros/kg del ibérico 100%.

Todas estas cuestiones las comprueba una entidad certificadora, cuyo nombre debe aparecer en la etiqueta. En ocasiones, se declara también el tiempo de curación, que será de un mínimo de 18 meses para las piezas más pequeñas y 24 meses para las de más de 7 kg.

Temas

Gastronomía