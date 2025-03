«El DJ es como un médico de Urgencias»

Una mañana cualquiera de verano. Una taberna aspiracional del centro de la ciudad de la Alhambra. Sobre la mesa, una Coca Cola y un agua ... con gas. Eso sí, ambas con su rodaja de limón. La camarera trae una tapa de alcachofas con jamón. Más Graná no pué ser. Al otro lado de la mesa. Gonzalo. Dueño de la tienda de discos Bora Bora, referencia musical a este lado del Manzanares sur, donde además de discos se vende una experiencia en torno al 'merchandising', la memorabilia y los 'showcases' donde artistas como Mikel Erentxun o Paul Weller de The Jam han tocado gratis para la clientela. Además, el alter ego DJ Don Gonzalo pincha en todos los 'festis' –prohibido decir festivales– que se precien. Esta temporada ya ha pinchado en Oh! See de Málaga y lo puede encontrar entre Londres, Marbella o Murcia. Todo así, multicolor con un rollo indie.

– 'Last night a DJ saved my life with a song'...

– (Se ríe). Creo que sí. El buen DJ es el que está controlando las piernas del público. Si va más rollo Rock and Roll, salsero o más indie o más de clásicos. El DJ es el que le salva la vida a la gente, como dice la canción, porque ve cómo las piernas se mueven y ve lo que necesita. Los DJs salvamos vidas, como el médico de urgencias que tiene que actuar rápido. Yo me preparo mis listas pero tengo mis armas secretas, porque no sabes si te va entrar en algún momento una despedida de soltero de Valencia o una pandilla de cuarentones que te piden Fontaines D. C. o unos cincuentones que te piden los Doors.

– ¿Y cuáles son esas armas secretas?

– Pinchar una canción que no se suele escuchar en un garito. Pincho Triana a las tres de la mañana. La gente flipa. Por ejemplo, con 'Abre la puerta, niña' con un 'speed' subido un puntito.

– ¿Qué diferencia hay de pinchar en garitos y salas a 'festis'?

– En el 'festi' tienes que tirar de los 'hits' sí o sí. ¿Puedes colar algún temilla? Sí. En el FIB (Festival Internacional Benicassim) que he pinchado un par de veces, compartiendo cartel con Bob Dylan, Stone Roses o Noel Gallagher, pinché al gran Little Richard, un 'Johnny B. Good' ante 30.000 personas.

– Entonces, ¿pinchar en sala es más personal?

– Sí, es más personal y la gente viene a disfrutar más de la música que va a ofrecer el DJ. En los 'festis' la gente va a tararear canciones que se saben.

– ¿El DJ es una figura respetada?

– Fuera de España, sí. Aquí no, van a la cabina y te piden canciones. Me han llegado a pedir Dorian estando sonando Dorian. No se las saben.

– ¿Y cómo es la figura del DJ en Europa y el resto del mundo?

– Mucho más respetada. Vienen a escuchar lo que quieres ofrecer, porque te voy a tener bailando con buena música hasta la madrugada. Vienen a sentir la experiencia del DJ, de ese selector de música

– ¿No hay una especie de inflación de personas que se autodenominan DJ? Es decir, ¿no parece que ahora todo quisqui es o puede ser DJ?

– Se puede ser un buen selector de música y tener muy buen gusto, pero para mantener bailando cuatro horas a gente muy diferente a la vez hay que tener empatía, experiencia para saber qué pinchar y en un momento dado conducirlos por un mismo camino para disfrutar.

– ¿Cuáles han sido tus principales pinchadas en 'festis'?

– Mi primer FIB en 2012, con un cartel increíble, 60.000 personas y dos escenarios. Las veces que he pinchado fuera de España han sido también muy especiales porque es un público que no se controla. No lo conoces. Entonces tienes que estar mucho más atento con la gente. En Bogotá, por ejemplo, fui feliz. Ten en cuenta que el DJ anterior era un tipo enorme, vestido de blanco con la cabeza convertida en un micrófono que además tocaba la flauta. «¿Qué voy a hacer después de esto?», me pregunté. Pues me aplaudieron al final.

– ¿Cuánto tendrían que pagar para pinchar una canción del verano?

– Sería como vender tu alma al diablo. Tenemos que seguir defendiendo otras músicas menos apoyadas por el sistema que, incluso, tienen mucha más calidad que la canción del verano.

– ¿Llegaremos al punto de que se estudie para ser DJ en la universidad?

– Ya me llamaron del Instituto Andaluz de la Juventud para dar un curso. Tal y como está el tema, sí. No me extrañaría. Es una forma de hacer una criba. Ahora todo el que tiene Spotify Premiun por 10 euros al mes se cree DJ. Pero hay que sacar tu ego de esa lista y preocuparte de todos los egos de la pista, de la sala, del 'festi'.

–Una de mis canciones favoritas es de The Smiths. Se titula 'Hang the DJ' (Cuelga al DJ). Y es un himno generacional...

– Pues claro que sí. Me estás fastidiando la noche si lo haces mal. Me tienes que dar el puntillo para esta noche, para celebrar la amistad y la música. Es mi responsabilidad como DJ. Tú has salido a pasártelo bien y yo quiero que te lo pases mejor de lo que pensabas. Y va a ser mejor de lo que esperabas. En caso contrario, hay que colgar al DJ.