La mayor big band de la Historia Hace sesenta años que Art Kane tomó esta foto repleta de swing:57 músicos de jazz juntos en Harlem ISABEL IBÁÑEZ Lunes, 19 noviembre 2018, 18:51

Era difícil creer que a las diez de la mañana aquellas escaleras fueran a estar repletas de las mayores estrellas del jazz de la época, mejor dicho, de la Historia, acostumbradas ellas a tocar hasta las tantas de la madrugada en clubes difuminados por el humo y el whisky. Estamos en 1958, y el por entonces poco conocido fotógrafo Art Kane, 33 años, sabe que la revista 'Esquire' pretende dedicar un especial a esta música, la banda sonora de Nueva York en aquel momento. Y la idea le viene a la cabeza como una melodía enloquecida. ¿Por qué no juntar al mayor número de músicos posible en una foto? Sería una imagen que concentraría la esencia del jazz, algo irrepetible, el no va más. Y en Harlem, por supuesto, dónde si no. La cuna de aquel movimiento artístico. Iba a ser un gran día, sin duda. Y así se conoce el retrato, 'Un gran día en Harlem', originariamente bautizada 'Harlem 1958', la foto de jazz más impresionante nunca tomada.

Los críos correteaban como semicorcheas por la acera frente al número 17 de la 126 Street, entre las avenidas Quinta y Madison, excitados por el ir y venir de tipos con pinta de haber roto muchos platos. En realidad les conocían bien. La mayor parte de ellos vivían en el barrio. Y simplemente se fueron acercando hasta allí en metro o a pie. «Quería un lugar que reflejara la vida cotidiana en vez de un club. Y esta podría ser una calle donde cualquiera podría vivir», recuerda Jonathan Kane, el hijo del fotógrafo. Después de convocar a un buen número de músicos a través de sus mánagers o discográficas, consiguió reunir a más de medio centenar de estrellas.

Entre ellas, el saxofonista Sonny Rollins, uno de los dos únicos músicos allí presentes que siguen vivos -el otro es Benny Golson, también saxo-. Tenía 27 años (hoy 88) y dice que cuando se enteró de lo que se estaba montando supo enseguida que quería tomar parte: «No lo dudé -recordaba hace dos años para el 'New York Daily News' -. Algo así nunca se había hecho, y los chicos estaban con muchas ganas. Ciertamente, estaba ansioso por participar. Eran todos compadres míos. Todos los músicos negros vivían en Harlem, el único lugar donde se podía vivir. Había artistas de varias épocas. Esa imagen demuestra lo robusta que era la escena de los músicos de jazz en Nueva York. Y fue muy, muy divertido».

Acicalados, de punta en blanco, fueron haciendo su aparición. Todos bien apretados, todos de pie... menos uno, el genial pianista y director de big band Count Basie, que, ni corto ni perezoso, se aposentó en la acera. Y los niños que pululaban entre el jaleo se fueron colocando en hilera junto a él, vecinos de allí menos el segundo por la derecha, hijo del trompetista Taft Jordan. En el montón, el inolvidable Dizzy Gillespie, retratado a la derecha con la lengua fuera mientras bromeaba con su colega Roy Eldridge.

Y el número 58 es para...

Y más, muchos más: Coleman Hawkins, Thelonious Monk, Charles Mingus, Gene Krupa, Mary Lou Williams, Lester Young... Pese al madrugón impuesto para burlar las sombras y aprovechar la luz solar, se lo tomaron muy en serio. Todos sonrientes, maqueados, algunos con pajarita y sombrero... Definitivamente, aquel sí resultó ser un gran día. El edifício de tres pisos construido en 1909 donde posaron se ofrece hoy en alquiler, a un precio que ronda los 1.800 dólares (1.500 euros). Inmortalizado en aquella icónica imagen tomada el 12 de agosto de 1958 y que ocupó una doble página de la 'Esquire' de enero al año siguiente, pocos saben su historia, pese a que la foto decora paredes de restaurantes y bares de la zona. Otros han repetido la hazaña después, ya sea allí mismo, como los 177 músicos de hip hop reunidos en 1998, o en otras ciudades o países, copiando la composición de Kane, cuya historia quedó recogida en un documental de 1994 que optó al Oscar.

¡Ah!, y queda lo del número 58... Willie 'The Lion' Smith, cantante, pianista y compositor de jazz tradicional que había enseñado a tocar a Basie. Dicen que cuando 'The Lion' entraba en un local, su forma de moverse y su paso rítmico llamaban la atención, impresionaban. Lástima que aquí se saliera de cuadro instantes antes de que Kane tomara la buena.