«Animo a los chicos a introducirse en la danza sin importar lo que digan»

Mauro Méndez Carmona, natural de Badajoz, se ha hecho con la medalla de plata en danza contemporánea en la final del campeonato internacional Global Dance Open 2023.

A sus 14 años ya se prepara a fondo para los exámenes de la Royal Academy of Dance y de la Imperial Society if Teaching of Dancing. Lo hace en el Centro de Danza Zaida Ortiz, en la capital pacense, y cuenta con el incondicional apoyo de su familia, que le ha acompañado a Ávila a la gran final del campeonato.

«En la final hemos participado más de 1000 bailarines de 33 países con un jurado internacional», señala, «he ido con mis padres, pero mi hermana y mi familia han seguido la competición online».

Baila difetentes estilos de danza, como la danza clásica, contemporánea y el jazz, y tiene claro que bailar en su sueño y su futuro. «Me gustaría dedicarme a la danza, pero para ello tengo que seguir formándome», apunta, y es que baila «desde siempre, porque es mi manera de expresarme». El alumno del Centro de Danza Zaida Ortiz nos cuenta que «cuando tenía 4 años, mis padres me apuntaron a un stage de verano en el centro y me gustó tanto que en septiembre ya me matricularon para el curso», y así empezó su andadura en el mundo de la danza. Un mundo que, quiere recalcar, «es de todos y para todos, es un modo de expresión y un lenguaje universal». Asegura que hay menos chicos que chicas en las academias, en festivales, en el campeonato y en la danza en general; «Cuando comencé ballet y durante varios cursos era el único niño en la clase. Después pasé a una clase con otros dos chicos y hemos continuado juntos hasta ahora. Yo animaría a los chicos que quieran introducirse en el mundo de la danza a que lo hagan sin importarles lo que digan los demás».

Subcampeón de danza contemporánea en el Global Dance Open

El Global Dance Open es una competencia de baile de campeonato mundial. La final de 2023 se ha celebrado del 19 al 22 de julio en Ávila, España. Se trata de un campeonato para bailarines de 6 a 29 años en el que se abarcan diferentes estilos: Ballet, Contemporáneo, Jazz, Lírico, Nacional/Folklore, Hip Hop y Comercial, Tap, Showdance y Teatro Musical.

Las finales son eventos muy especiales en los que estudiantes de más de 35 países de todo el mundo se conectan y comparten su amor por la danza.

En las últimas finales, GDO otorgó más de 250 000 euros en becas internacionales, incluidas becas de matrícula de 3 años y contratos de empresa, elegidos por un jurado de renombre mundial.

