Tres cosas que no haría un supersticioso este martes 13 Es conocido como el día de la mala suerte, y te contamos por qué

irene toribio Lunes, 12 de septiembre 2022, 16:38 Comenta Compartir

Hay muchas teorías respecto a este día, pero lo cierto es que todos conocemos los martes 13 como 'el día de la mala suerte'. ¿Os suena eso de «en martes 13 ni te cases ni te embarques»? Y es que creas o no en estas cosas, casi que mejor no tentar a la suerte... ¿no? Hay cosas que ya, por sí solas, se dice traen mala suerte, así que si eres superticioso, mejor no las hagas, y mucho menos este martes 13 de septiembre.

No abras el paraguas dentro de casa. Cuidado, ahora que estamos viviendo unos días lluviosos, no se te ocurra abrir el paraguas antes de salir de casa, la forma correcta de hacerlo sería tras abrir la puerta de casa, ya sin estar bajo techo.

Como bien dice el refrán, «ni te cases ni te embarques», intenta no hacer ningún viaje, arrancar un negocio o empezar una relación sentimental un día como este. Si eres supersticioso, mejor esperar al miércoles, ¿no?

Una buena forma de empezar un día como un martes 13 es no levantarse de la cama con el pie izquierdo, literalmente. Además, deberías evitar pasar por debajo de una escalera, cruzarte con un gato negro, romper un espejo o derramar un bote de sal.

¿Por qué dicen que el martes 13 trae mala suerte?

No existe evidencia de que este día traiga mala suerte, sin embargo desde la antigüedad este día es conocido por los cristianos como «de mal augurio» por varios motivos.

Eran 13 los asistentes a la Última cena de Jesucristo: doce apóstoles y el propio Jesús, considerando a Judas el número 13 por ser quien le traicionó. También eran 13 los espíritus malignos según la Kabbalah judía (una de las principales corrientes de la mística judía) y fue en el capítulo 13 del Apocalipsis donde llegó el anticristo.

Hay leyendas que se trasladan hasta los países escandinavos, que explican como Loki, el espíritu del mal, era el 13º invitado en una cena de dioses. Además, la carta número 13 en Tarot corresponde a la muerte y a la desgracia eterna.

Y por qué un martes...La palabra 'martes' proviene del planeta Marte, que en la mitología romana estaba ligado al Dios de la Guerra y lo llamaban 'el pequeño maléfico'.