Marlaska planea rebajar la tasa de alcohol al volante del 0,5 al 0,2 para todos los conductores

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quiere rebajar a 0,2 gramos por litro la tasa máxima de alcohol en sangre para todos los ... conductores al entender que la sociedad española «está madura para aceptar este cambio y reducir aún más la siniestralidad de las carreteras». Actualmente el tope máximo general es de 0,5 gramos salvo para conductores noveles y profesionales, que se sitúa en 0,3 gramos.

La medida se llevaría a cabo mediante una reforma del artículo 20 del Reglamento General de Circulación, enfocada a aumentar la seguridad de los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas, usuarios de VMP (vehículos de movilidad personal), ciclomotores y motos. El cambio implicaría el concurso de las diferentes fuerzas parlamentarias para que se apruebe en las Cámaras y situar a España en la línea de otros países como Suecia. El pasado junio ya se planteó la rebaja, pero exclusivamente para conductores noveles y profesionales, que tienen ahora el límite en 0,30 gramos. Ahora sería para todos.

El anuncio lo ha realizado Marlaska este jueves en un Desayuno Informativo de Nueva Economía Fórum, y fuentes del Ministerio del Interior han explicado que la intención es que, asumiendo la propuesta de la Dirección General de Tráfico (DGT), la tasa general quede reducida a 0,2 gramos por litro de alcohol en sangre, frente al 0,5 actual.

Grande-Marlaska ha señalado que Interior apuesta por este cambio atendiendo a la petición de las asociaciones afectadas por la «violencia vial», que ha dejado 241 fallecidos en las carreteras en el balance de este pasado verano. «En más de la mitad de los siniestros aparece alcohol o drogas como determinante», ha subrayado para justificar la medida. «La sociedad está madura para este debate», ha manifestado.

Desde Stop Accidentes, una de las principales asociaciones de víctimas de siniestros viales, han aplaudido la medida y han señalado que estarían de acuerdo con bajar la tasa «incluso llegar a cero», como ha dicho su exvicepresidente y una de las caras más visibles, Fernando Muñoz. También se ha pronunciado en esta misma línea el actual vicepresidente, David Pérez Landazábal: «Para nosotros es una gran noticia, pero sería aún mejor si no dejásemos flecos. 0,0 no hay otra cantidad que nos pueda dejar contentos. Parece que no aprendemos, porque 0,2, damos pie a algo, y aquí y con la trayectoria que llevamos no se puede hacer eso. Hay miedo por lo que se pueda decir y me parece muy mal. Cuando se prohibió fumar en lugares públicos mucha gente decía que locura, no se podrá, aquí en España…., pues mira, no solo se pudo, es que ya ni nos acordamos, y que no se le ocurra a nadie fumar en un restaurante. Que tengan firmeza y no tengan miedo, estamos hablando de vidas, que parece que no lo entendemos, todos los días igual. Coche=0'0 alcohol», ha comentado Landazábal.

En la última campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas realizada los pasados 19 y 25 de agosto, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil detectaron cada día a más de 500 conductores que habían ingerido alcohol u otras drogas.

Por este motivo, el ministro se ha mostrado partidario de «abordar el debate» que incluye tanto la reducción de las tasas de alcohol como los cursos voluntarios para recuperar puntos del carné. Marlaska, además, ha hecho un balance de la reducción paulatina de las muertes en carretera desde que se impulsó el carné por puntos, con un nivel actual de 36 fallecidos por millón de habitantes frente a la media de la Unión Europea fijada en 47 muertos. El reto ahora, ha dicho, es equiparnos a países como Suecia, Dinamarca y Alemania.

Casi 4.000 positivos en una semana

Una prueba del grave problema del alcohol en las carreteras españolas son los resultados de la última campaña de vigilancia de la DGT, que se llevó a cabo entre el 19 y el 25 de agosto y en la que los agentes de la Guardia Civil controlaron a un total de 225.946 conductores, (14.000 más que en la campaña del pasado año) de los que 3.801 dieron positivo en alcohol y/o drogas.

Esto supone que 543 conductores fueron detectados cada día al volante tras haber consumido alcohol y/o drogas, la mayoría de ellos (el 89,3%) tras un control preventivo y el resto por infracciones, accidentes o por presentar síntomas.

Además, según recoge la Fiscalía de Seguridad Vial en su memoria anual, en 2023 se dictaron 50.071 sentencias por conducir con exceso de alcohol (tasa superior a 0,60mg/l en aire o 1,2 gr/l en sangre) o bajo la influencia de drogas.

Precisamente, Tráfico lanzó a finales de junio, y con motivo de la Operación salida de las vacaciones de verano, una campaña de concienciación contra el consumo de alcohol y drogas al volante. «A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias», era el eslogan elegido para esta campaña, que insistía en los riesgos de conducir bajo los efectos de estas sustancias y hacía hincapié en la idea de la seguridad vial como una decisión personal y consciente de cada conductor.