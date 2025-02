Marlaska asegura que el ataque a la comitiva fue obra de «grupos marginales» y no descarta que estuviera «organizado» El ministro, que confirma que Sánchez recibió un golpe, sostiene que la decisión del presidente de abandonar la zona mientras que los Reyes y Mazón se quedaban fue de su equipo de seguridad y no del jefe del Ejecutivo central

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Lunes, 4 de noviembre 2024, 09:54 | Actualizado 12:49h. Comenta Compartir

Fernando Grande-Marlaska sostiene que el ataque en Paiporta a la comitiva en la que viajaban los Reyes, Pedro Sánchez y Carlos Mazón fue obra de un «grupo marginal violento», pero no descarta que los incidentes no fueran del todo espontáneos o fruto exclusivamente de la indignación ciudadana. El titular de Interior afirmó que existirían indicios de que sí que hubo un «mínimo de organización» en los altercados, si bien no quiso apuntar, al menos por el momento, a la autoría de «grupos de ultraderecha». «Es obvio que razonablemente había un mínimo de organización por parte de unos grupos marginales violentos», afirmó textualmente.

Marlaska, en su primera valoración tras los incidentes del pasado domingo durante la visita oficial a Valencia, reveló que la Jefatura de Información de la Guardia Civil ya ha abierto una investigación para aclarar las «personas» que intervinieron en aquellos hechos, así como las «circunstancias» en las que se produjeron los ataques contra el presidente, Felipe VI, doña Letizia y el jefe del Ejecutivo autonómico. «Fueron personas y grupo muy marginales», destacó el ministro en TVE, descartando que las agresiones fueran respaldadas por la mayoría de vecinos, que «son personas pacíficas que lo han perdido todo».

El máximo responsable de las fuerzas de seguridad del Estado, que dijo que en cuestión de «horas o días» habrá avances en las pesquisas, insistió en que se está «investigando» si esos «grupúsculos marginales» de ultraderecha o miembros de estos colectivos pudieron desencadenar los altercados, aunque pidió tiempo para poder basar en «elementos objetivos» esas acusaciones.

«Riesgo real y evidente»

Grande-Marlaska puso el acento en la gravedad del episodio vivido a primera de la hora de la tarde del domingo en Paiporta y en el que dijo hubo un «riesgo real y evidente» de la seguridad física de Pedro Sánchez, que, recordó, llegó a recibir un golpe (de un palo lanzado por uno de los asistentes). «Fue una evacuación muy difícil», explicó el ministro, al tiempo que destacó que solo la «profesionalidad» de la actuación de los servicios de seguridad de Casa Real, que eran los que estuvieron a cargo de la protección de la comitiva, evitó que los disturbios «acabaran teniendo peores consecuencias» para las autoridades.

El titular de Interior, quien insistió en que el diseño del dispositivo de seguridad fue responsabilidad exclusiva de Casa Real, explicó que la decisión de que el presidente del Gobierno fuera evacuado de la zona mientras los Reyes y Mazón se quedaban para tratar de calmar los ánimos en el centro de Paiporta fue exclusivamente de «su equipo de seguridad» y no del propio Pedro Sánchez. Según Marlaska, fueron los operativos, ante ese «riesgo real y evidente» para el jefe del Ejecutivo central, los que decidieron que saliera cuanto antes del pueblo tras recibir un «golpe totalmente objetivado» (el lanzamiento del palo que le habría alcanzado la espalda).