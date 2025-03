María Escario, la cara del deporte

No fue la pionera del periodismo deportivo hecho por mujeres en España, un título que les corresponde a Mari Carmen Izquierdo y a María Antonia ... Martínez, pero María Esperanza Rodríguez Escario, María Escario (Madrid, 1959) para los españoles, forma parte por derecho propio de la generación de comentaristas que, junto a Paloma del Río, Elena Sánchez y Olga Viza, rompió el techo de cristal. Abriéndose camino con rigor en una actividad profesional que hasta su llegada parecía materia exclusiva de los hombres, Escario fue escalando puestos hasta convertirse en la cara del deporte en los telediarios. Tras 40 años en Televisión Española, la mayoría de ellos dedicados a la información deportiva, Escario ha anunciado este verano que ha pedido la jubilación voluntaria y que abandonará la televisión pública en diciembre.

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, sus inicios en el ente se remontan a 1985, cuando Pedro Erquicia la contrató para presentar con él el informativo 'Buenos días' y con Andrés Aberasturi el programa '48 horas'. Ya entonces encontró el que sería su camino, el deporte, y a partir de 1989 comenzó a presentar 'Estudio estadio Matinal' y los domingos, 'Estadio 2'. Cuenta Escario que en esos primeros años se especializó en gimnasia rítmica «porque los deportes estrellas estaban copados por los hombres».

Aquellas primeras experiencias le abrirían la puerta a los telediarios, el programa con el que el gran público la identifica y en el que trabajó durante más de dos décadas, en un recorrido que la llevó por todas las franjas horarias. Entre 1993 y 1996 presenta junto con Fernando G. Delgado el Telediario Fin de Semana, donde también se encarga de la información generalista. Entre 1996 y 2004 pone cara al bloque de Deportes de la segunda edición, a las 21 horas, el espacio más influyente de la pequeña pantalla, y comparte escritorio con Ernesto Sáenz de Buruaga, Ana Blanco, Alfredo Urdaci o la futura Reina de España, Letizia Ortiz.

En otro movimiento interno, entre 2004 y 2005, Escario pasa a los deportes en el Telediario de las tres de la tarde, con Ana Blanco, para volver otra vez al bloque de deportes del Telediario 2, entre 2005 y 2009, con Lorenzo Milá, antes de acometer su siguiente tarea en el Telediario Fin de Semana, desde 2009 hasta 2014. A partir de ahí y hasta 2018 fue la responsable de una sección de reportajes llamada 'Enfoque' que se emitió en el Telediario 2.

Entre medias, la periodista madrileña se labró un currículo brillante en el que lucen siete Juegos Olímpicos, además de Mundiales, Eurocopas y finales de Liga de Campeones. Pero a los éxitos profesionales los acompañaron también problemas de salud. En febrero de 2012, sufrió un derrame cerebral, del que se repuso en tres meses. El 5 de mayo volvió a los informativos y sin dejar traslucir su emoción, solo dijo: «Qué ganas tenía de volver». En 2022 anunció que sufría cáncer de mama, pero en abril de 2023 contó que se había recuperado de la enfermedad.

Después de un cuarto de siglo frente a las cámaras en los que vivió «momentos irrepetibles», Escario cambió los nervios del directo por los despachos y fue durante tres años, desde 2018 hasta 2021, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE. Luego tuvo un paso efímero, solo tres meses, como subdirectora de Servicio Público de RTVE y desde septiembre de 2021 ha ocupado el cargo de Defensora de la Audiencia de la televisión y la radio pública.

En su carrera, Escario no se ha limitado a ser un busto parlante de la tele, sino que ha tratado de utilizar su posición para luchar por la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte. Su compromiso le ha hecho merecedora de la Medalla de Plata al Mérito Deportivo del Consejo Superior de Deportes (CSD), un Premio Ondas o el Primer Premio Lili Álvarez, concedido por el Instituto de la Mujer y el CSD, por «su labor para visibilizar el deporte femenino».

Patinazos

Pero tantos años bajo los focos del deporte dan también para algún patinazo, y María Escario no ha escapado de ellos. En 2008, cuando contaba la llegada a España de la selección tras ganar la Eurocopa, respondió a un reportero que le dijo que entre el público había muchos aficionados ecuatorianos y de otras nacionalidades: «Por cierto, ¿has echado en falta algo en los bolsillos?». Las embajadas de Ecuador y Colombia expresaron su «malestar» y ella pidió perdón y mostró su arrepentimiento. «Yo misma, cuando he oído mis palabras, me he quedado horrorizada por un comentario que tal y como sonó resulta xenófobo», dijo Escario, que se disculpó con los latinoamericanos.

Periodista con personalidad, en abril de este año, como Defensora de la Audiencia, pidió que no se emitiera 'Supernanny', el programa que muestra las dificultades de los padres que crían a hijos rebeldes. Escario se mostró «preocupada» por la exposición que sufrirían los menores en este programa, lo que «puede vulnerar sus derechos fundamentales y estigmatizarlos en su entorno social» (TVE no ha decidido aún qué hacer si emitirá 'Supernanny').

Independiente hasta el día que cuelgue el micrófono, su última polémica ha ocurrido este verano. Durante los Juegos Olímpicos de París, Escario escribió un tuit muy crítico con algunos compañeros de profesión. «Me pone enferma el paternalismo baboso empleado con los deportistas que no han conquistado medalla o alcanzado su objetivo. No es el papel del periodismo», sentenció.