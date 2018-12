Marcados Personas con rostros desfigurados por cicatrices, quemaduras, enfermedades... revelan el desafío que supone para ellos sobrellevar esta diferencia y las miradas, incluso el desprecio, que les atormentan ISABEL IBÁÑEZ Lunes, 17 diciembre 2018, 19:14

Es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios; si yo pudiese crearme a mí mismo de nuevo, procuraría no fallar en complacerte». Es un poema del británico Joseph Merrick (1862-1890), conocido como el Hombre Elefante por su enfermedad, el síndrome de Proteus. Su historia quedó recogida en una famosa película, uno de los productos de la industria cinematográfica que han intentado aproximarnos al sufrimiento por una apariencia diferente, una cara marcada o alejada del canon de belleza. Héroes que han de superar no solo esta adversidad, sino el rechazo de sus semejantes. Pero lo frecuente suele ser lo contrario, rostros con cicatrices, quemaduras, deformaciones... para reforzar a los villanos.

Hay mil casos, pero entre los más llamativos está el de Freddy Krueger, protagonista de 'Pesadilla en Elm Street'. Así le llamaban de cría a la británica Tulsi Vagjiani, apodo habitual para muchos niños víctimas de afectaciones en el rostro y, para colmo, acoso escolar. Ahora, esta mujer de 36 años que resultó quemada por completo a los 10 en un accidente de avión en el que perdió a su familia exige a Hollywood que detenga esta tradición. La asociación a la que pertenece junto a 1,3 millones de personas, Changing Faces, ya ha conseguido que el Instituto de Cine Británico deje de subvencionar cintas que perpetúen el estigma. «Me lo llamaron por primera vez en el autobús de la escuela, escuché risas y sentí vergüenza y tristeza. No sabía quién era Freddy, se lo conté a mi tío, se enfadó mucho y me lo explicó. Crecí con muchos complejos porque me comparaban con los malos de las pelis». La Academia del Cine Español no ha querido pronunciarse sobre este tema.

El doctor Juan Carlos López Gutiérrez es una eminencia mundial en el tratamiento de niños quemados. Es jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica de Quirón Madrid y responsable de la Unidad de Anomalías Vasculares Congénitas en el también madrileño Hospital de La Paz, donde reconstruyen malformaciones de extremidades superiores, neurofibromatosis, epidermólisis bullosa, grandes quemados... «En un congreso internacional sobre el estigma de las quemaduras, un médico nepalí contaba cómo a los niños quemados se les trata allí como si fueran un castigo por algo malo hecho en el pasado, sus padres lo rechazan y le mandan con los abuelos. El afgano decía que ellos lo viven como un fracaso. Y un británico y yo recordábamos que nuestro problema es que estamos sometidos al imperio de la estética».

J. Carlos López Cirujano pediátrico«En esta cultura de la estética es muy difícil para los niños superar el estigma»

Tulsi Vagjiani Changing Faces «La primera vez que me llamaron Freddy Krueger fue en el autobús escolar»

Elisa Gallach Psicóloga «Hay que asumir las miradas, las risas, los insultos... porque todo eso va a pasar»

Lola Pérez del Caz Cirujana «En el quirófano, unos salvan la vida y otros trabajan la cara para darle calidad»

Por eso, López Gutiérrez considera una iniciativa «elemental» la emprendida por Changing Faces. Él lleva tres décadas ayudando a niños, unos 10.000, «y no es raro que les llamen Freddy Krueger». No solo habla de grandes quemaduras. Hay cosas peores, como la epidermólisis bullosa (piel de mariposa): «Ampollas que no curan, las manos se ponen como bolas, acaban con cáncer de piel, no suelen pasar de los 35 años... Sesenta pacientes de este tipo han llegado a La Paz y hemos tenido que amputar las cuatro extremidades... Imagínate».

El médico aprovecha la ocasión para dar un consejo «fundamental: pongan las quemaduras inmediatamente en agua fría durante diez minutos; si es en todo el cuerpo, ir cambiando las zonas, dos, tres minutos...». Los niños quemados tienen una ventaja frente a los adultos, explica el doctor: su piel regenera mejor cuanto más pequeños son. Por contra, tendrán que someterse a nuevas operaciones conforme vayan creciendo, «porque la piel reconstruida no crece al mismo ritmo que la normal y hay retracciones». Así que pasarán años en este proceso, que incluye un seguimiento psicológico para soportar las miradas y el acoso que vivirán en mayor o menor medida. Y no solo sufre el niño, «los padres se sienten culpables por no haber estado ahí para impedirlo. Entran desesperados pidiendo que salvemos la vida de su hijo y luego se obsesionan con que no haya cicatrices. Nuestra lucha es minimizar el impacto físico y psicológico».

Elisa Gallach Solano es doctora en Psicología Clínica y especialista del Hospital La Fe de Valencia. Trata a adultos afectados y a sus familias. Ella misma es hija de un gran quemado por accidente laboral. «La cara tiene un valor añadido, una quemadura supone una fractura en el ciclo vital de una persona -apunta-. Puedes tener problemas laborales, de dependencia, de pasar de ser cuidador a ser cuidado... Y si el rostro cambia de aspecto va a haber consecuencias, pues es el principal órgano de nuestro cuerpo para las relaciones sociales y sentimentales».

Curiosos y crueles

Con la cara, dice, se plantean dos problemas: «Primero el estigma social; hay que hacer un trabajo de aceptación de miradas, fotos, insultos, risas... Algo que va a pasar porque somos curiosos y crueles. Y segundo: te preguntas si vas a seguir siendo una persona atractiva, sobre todo en los jóvenes; pasa con rostros y cuerpos. ¿El otro me va a querer igual, voy a ser deseable, podré tener relaciones sexuales? Esto supone mucho tiempo de trabajo, aunque hay gente positiva que lo lleva bastante bien». No quiere que se olvide la vivencia de las familias, inmersas en un drama serio al margen del estigma: «Meses de ingreso, cambian los roles, la persona que se ocupa de la familia ha de solicitar una excedencia para cuidar a su pareja, hay quien necesita pedir dinero, se desatan conflictos... Imagina una abuela que se ha quemado por hacer paella para todos y que además se ocupa de los nietos... Los hijos tienen que dividirse para acompañarla, ella se siente mal porque era la cuidadora...».

Gallach destaca el trabajo que se hace en las escuelas para aceptar al diferente; como positivo señala que los pequeños superan antes el duelo de la imagen perdida. Y valora la iniciativa del cine: «Viva la diferencia, hay que ser respetuosos con los demás. El estigma hace tanto daño que vale la pena esta propuesta para crear una sociedad mejor. Mira lo que ha hecho por la integración la película 'Campeones'. Estas personas son héroes, no villanos». Lo mismo piensa Lola Pérez del Caz, jefa de la Unidad de Quemados del Hospital La Fe, una de las siete de referencia en España: «La cara es nuestra tarjeta de visita». Explica cómo trabajan en quirófano: «Con los grandes quemados hay dos equipos; mientras unos médicos limpian quemaduras y hacen injertos de piel en el cuerpo para salvar la vida, otros trabajamos rostro y manos para dar calidad, tanto estética como funcional: bocas que no se abren bien, ojos, manos que no se estiran...».

Destaca la doctora que quemados en un 80% con la cara intacta lo llevan mejor que los que han sufrido solo en esa parte el 5%. «Tenemos psicólogos, fisioterapeutas, cirujanos plásticos... Las Unidades de Quemados son multidisciplinares. Cuando empecé, hace 20 años, no había nada de esto». Ha ayudado a crear la Asociación de Quemados Segunda Piel: «Los que ya lo han vivido ayudan a los que acaban de llegar, les dicen que se puede superar». Un accidente de coche, un fuego en casa... advierte la doctora: «Nos puede pasar a cualquiera».

JAN MILLASTRE. GIRONA. PRESIDENTE DE KREAMICS «La primera vez que me vi en el espejo quise dejar de luchar»

Está a punto de entrar a una de sus charlas motivacionales, compartiendo con personas que ahora transitan por el mismo camino en sombras que él atravesó tiempo atrás, tinieblas que solo empiezan a disolverse cuando uno toca fondo, da patada y vuelve a emerger. El dolor físico provocado por las quemaduras en el 90% de su cuerpo por una explosión en la fábrica de recarga de mecheros donde Jan Millastre (Lladó, Girona, 1976) trabajaba con 19 años -quería ser bombero- no se acerca siquiera a la carga psicológica que le sobrevino después. «Y eso que el dolor que yo he sufrido no se lo deseo ni a mi peor enemigo». Su testimonio es recibido con ganas entre los que, como él, vieron su rostro cambiar abruptamente en algún momento de sus vidas por culpa del fuego. Víctimas, familiares, amigos y personal médico forman parte de Kreamics, la asociación de quemados que él puso en marcha en Cataluña una vez recuperado del accidente que le mantuvo seis meses en el hospital, cuarenta días sedado, pese a que no le daban ni 48 horas.

«La primera vez que pedí un espejo y me vi quise dejar de luchar, quería morirme. Pero la gente que estaba a mi alrededor me dijo: '¿Llevamos dos meses luchando contigo y porque te ves en un espejo quieres abandonar?'. Pues eso me hizo tirar para adelante». Considera que en su proceso ayudó el hecho de vivir en un pueblo muy pequeño, de 700 habitantes: «A la tercera vez que me veían ya no había nada raro, era yo y punto. En una ciudad es más difícil esto». Pero su travesía también tuvo puntos críticos: «A los 19 años es difícil asumir esto, cuesta acostumbrarte a tu nuevo rostro. Y luego está la cuadrilla, hay gente que por la exigencia estética y la falta de información te va dejando de lado, no quieren salir contigo. Descubres quiénes son tus amigos».

Aconseja que la familia, las madres, no sobreprotejan a la persona durante su recuperación, «que no le den la comida a la boca, tiene que hacerlo por él mismo, aprender de nuevo». Se refiere a que muchas veces las manos quemadas han perdido por completo su capacidad de acción y hay que ponerlas a funcionar de nuevo, no sin dolor. Los afectados que escuchan sus charlas tienen preguntas para él: si va a mejorar con el tiempo el aspecto de su piel, si se les irán pronto los picores en el caso de las víctimas muy recientes... «Y yo no les miento, les digo que los picores, que llegan a ser insoportables, les van a durar año y medio, pero que lo que pica se está curando».

Una reivindicación

Para sanar se requieren cremas, un producto que está en la base de sus reivindicaciones: las necesitarán el resto de su vida como otros enfermos viven gracias a medicamentos, pero las hidratantes no las cubre la sanidad pública y es algo que no entienden. «No somos tanta gente como para que no puedan ayudarnos en este tema, no supondría una carga tan alta». También suelen usar maquillaje especial para camuflar las cicatrices: «Yo mismo siempre me maquillo. Y, aunque no me veo tanta diferencia entre ir con o sin él, lo hago como un ritual que me hace sentir más seguro».

Lo que Jan pretende es dar estrategias para afrontar el factor psicológico que les estallará a todos en cuanto dejen de sufrir físicamente: «Claro que vas a recibir miradas. Lo que hago yo es ponerme en la piel de la gente cuando entro en un bar, en el metro, donde llega a hacerse un silencio absoluto. Sé que soy diferente y que me van a mirar, así que rompo el hielo con una broma, hablo del día... Y en dos o tres minutos tú mismo ya no das importancia a las miradas y normalizas la situación. Al fin y al cabo, también miran a la gente en silla de ruedas». Lo que intenta transmitir es positividad. «Suelo decir que pensarán que estoy loco, pero que después de haber caído tan abajo, he crecido como persona y he conocido gente maravillosa. Es difícil de entender, pero es como si estuviera orgulloso de haberme quemado».