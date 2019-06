El caso de la Manada y los juicios paralelos El verdadero problema no es solo que socaven los derechos de las personas incursas en los procedimientos, sino que generan tendencias de opinión, de modo que si la sentencia dictada no se ciñe al fallo emitido por el juicio sumarísimo del pueblo sobreviene una desafección entre la justicia y la sociedad FERNANDO LUNA FERNÁNDEZ Abogado Viernes, 28 junio 2019, 23:16

Como ya he comentado en alguna ocasión en este mismo espacio, los derechos fundamentales no son absolutos sino que, cuando colisionan unos con otros, es obligado hacer una ponderación entre ellos. El derecho de información y la libertad de expresión son basilares en un Estado de Derecho, pero en ocasiones pugnan con otras fuerzas con asidero constitucional: el derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad, a la presunción de inocencia y a un juicio justo.

Los llamados juicios paralelos entroncan con los dos primeros, obviamente, y pueden definirse como el conjunto de informaciones y opiniones con apreciaciones legales y éticas aparecidas en los medios de comunicación y en las redes sociales durante un largo período de tiempo sobre un asunto judicial y en las que se anticipa, en cierta forma, la decisión de culpabilidad o inocencia que debe adoptar el tribunal. O dicho sea en román paladino: se usurpa la labor de los órganos jurisdiccionales y se ajusticia quebrantando el segundo bloque de las garantías y los derechos constitucionales antes citados.

Conviene advertir que los juicios paralelos acarrean peligrosas consecuencias. Por de pronto, producen dos realidades divergentes: una judicial, que se rige por las reglas normativas que aplica el tribunal que conoce del caso; y otra informativa, que se guía por la lógica mediática, en la que contertulios de distinto pelaje, pero la mayoría con nula formación jurídica, primero alimentan el morbo y luego se congracian o demonizan a los encausados en función de criterios extrajurídicos.

Cuando de las redes sociales se trata, ya no estamos propiamente ante una información sino en presencia de opiniones que, de igual modo, poco o nada se asemejan a la procesal, pero cuya repercusión se amplifica –se viraliza, en el argot– por su capacidad para llegar a millones de usuarios, de entre los cuales salen juristas hasta de debajo de las teclas.

El verdadero problema de los juicios paralelos no es solo que socaven los derechos de las personas incursas en el procedimiento, sino que generan estados o tendencias de opinión pública sobre un asunto sub iudice. De modo que si la sentencia dictada por el tribunal no se ciñe al fallo emitido por el juicio sumarísimo del pueblo sobreviene una desafección entre la justicia y la sociedad, con el consiguiente desprestigio para la primera.

Pues bien: el infausto caso de 'La Manada' ha sido el paradigma de lo que no debe ocurrir en el curso de un procedimiento penal. Los indocumentados tertulianos de canales televisivos con tintes amarillistas han disertado sin rigor alguno, pero con infinita frivolidad, sobre si procedía la absolución de los encausados o, mayormente, si los hechos debían ser considerados abuso o agresión sexual, siendo como era una cuestión de interpretación técnico-jurídica sumamente compleja (la diferencia entre el prevalimiento y la intimidación), como se ha puesto de manifiesto en las sucesivas instancias judiciales. Una televisión, incluso, no tuvo reparo en emitir fotogramas de la agresión y en describir lo que se veía en los denigrantes vídeos grabados por los ya condenados.

En las redes sociales, por su parte, se llegó a formular un juicio paralelo en el que se puso en solfa la vida sexual… ¡de la propia chica violada! En el otro extremo, sirvieron de plataforma para recoger firmas para inhabilitar a jueces, especular sobre su vida personal o arengar a la ciudadanía para manifestarse frente a los tribunales, en una intolerable injerencia en la independencia e imparcialidad judicial.

Igualmente, políticos de todas las tendencias sin que faltara el entonces ministro de Justicia, sin haberse leído las distintas resoluciones (algunas de más de 100 folios), crearon un caldo de cultivo de sumarios paralelos con el fin de ganarse el favor de la opinión pública, ya sea alentando y acudiendo a las concentraciones o vertiendo valoraciones impropias de un servidor público que supusieron la laminación de la separación de poderes. Incluso recientemente un (ir)responsable político, sin haberse publicado la sentencia del Tribunal Supremo y, en consecuencia, sin conocer sus razonamientos jurídicos, ha afirmado sin empacho que «está cargada de condicionantes mediáticos».

En conclusión, considero importante (1) no bucear en los bajos fondos de una sociedad cada vez más ávida de sensacionalismo: no vale todo con tal de ganar audiencia, tirada, usuarios o votantes; (2) separar opinión de información y que esta sea, a su vez, de interés público, veraz y objetiva; (3) ponderar adecuadamente, como aludía al principio, los derechos en conflicto: la percepción de una información u opinión como injuriosa, denigrante, desproporcionada o susceptible de perturbar el quehacer judicial no es complicada; (4) asumir que la ética es un requisito inherente y universal de cualquier soporte informativo y, por supuesto, y muy singularmente, de la clase política, así como las condiciones de uso de las redes sociales, obligándose los administradores a una gestión responsable; y (5) garantizar el derecho al olvido para personas que han sido objeto de juicios paralelos.

Y que no se me entienda mal: no hablo de censura, sino de respeto a la Justicia.