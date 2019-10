Maduro monta el pollo Los productores de pollos protestan en la calle. No tienen forma de comprar el pienso que necesitan sus animales. :: afp El presidente venezolano propone combatir el hambre criando gallinas en los colegios del país IRMA CUESTA Viernes, 4 octubre 2019, 09:42

Por más que insista, hace ya demasiado tiempo que a Nicolás Maduro no le cuadran los números de su ecuación revolucionaria. Empeñado en demostrarle al mundo hasta dónde llega su ingenio, el presidente de Venezuela acaba de desvelar la fórmula con la que pretende quitarle el hambre al ejército de compatriotas incapaz de encontrar la manera de llevarse algo a la boca. «Los huertos escolares se los encargo a ustedes, muchachos. Toda escuela y liceo tiene un espacio, algunos tienen un espacio grande, el que tenga un espacio grande me pone también ahí animales, unas 200 gallinas, 300 gallinas», dijo Maduro el martes en un acto con estudiantes transmitido de forma obligatoria por radio y televisión anunciando que mandará un millón de gallinas a los liceos.

No es esta la primera vez que el sucesor de Chávez apunta a la agricultura de subsistencia. El año pasado, en otra de sus periódicas locuciones televisadas, animó a los estudiantes a que, además de ocuparse de las matemáticas y la lengua, aprendan a producir con sus manos. «Esa generación debe volver a relacionarse con la tierra porque le mutilaron la capacidad productiva», asegura desde entonces el comandante, mientras la oposición no deja de recordarle que casi siete millones de venezolanos están desnutridos y organizaciones no gubernamentales y expertos se han quedado afónicos denunciando que «el hambre crece impune menguando a niños que ya enterraron, que se tuvieron que ir o que dejaron de crecer». Según Cáritas, un tercio de los niños sufre retardo en el crecimiento y retraso cognitivo.

CRISIS HUMANITARIA Asistencia nutricional 14 millones por un pollo

Las palabras de Maduro volvieron a perderse el martes en un mar de desesperación. Acostumbrados a ver cómo multitud de niños pasan sus días hurgando entre la basura buscando algo con lo que llenarse la tripa, hay quienes han encajado la enésima ocurrencia del mandatario como una broma de mal gusto. Otros se llevan las manos a la cabeza convencidos de que su patrón ha perdido el juicio. Especialmente cuando le oyen hablar de su experiencia casera. Porque, según asegura, él y Cilia Flores, su esposa y según el protocolo estatal la primera combatiente de Venezuela, recogen habitualmente los huevos de sus 152 gallinas y los reparten entre sus familiares y amigos.

Gente sin duda afortunada, porque de un tiempo a esta parte en Venezuela, por no haber, no hay ni pollos. El alto coste de los piensos ha hecho que actualmente más de la mitad de las granjas del país estén cerradas, al no poder afrontar el pago de comida o medicamentos para sus animales.

Mientras muchos venezolanos se preguntan cómo piensa Maduro alimentar a esa legión de gallinas que, si se cumple su pronóstico, estarán cacareando en todos los centros educativos del país a la vuelta de unos meses, Rafael Moreno, presidente de la Asociación de Avicultores del estado Táchira (Avitach) se queda afónico denunciando la ruina del sector. «Después de pagar 30 ó 40 bolívares por un saco de alimento, hoy en día está por el millón de bolívares. La situación se ha vuelto imposible para los avicultores», cuenta el hombre, desesperado.

Moreno sabe mejor que nadie que la crisis no deja de golpear a su país y que la situación no hace más que empeorar año tras año. También que, por más que se empeñe su presidente, va a ser difícil encontrar esas gallinas con las que pretende llenar los patios de los colegios y alimentar a su alumnado. Una ocurrencia especialmente sangrante en el país con las mayores reservas comprobadas de crudo del planeta.

Según aseguró hace solo unos meses el coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, al Consejo de Seguridad, siete millones de personas, un cuarto de la población venezolana, necesitan ayuda humanitaria. De acuerdo con Lowcock, 1,9 millones requieren asistencia nutricional, incluidos 1,3 millones de niños menores de cinco años. En 2016, el último año con cifras oficiales, 11.446 niños menores de un año murieron por culpa de la desnutrición.

En ocho de cada diez hogares se ha detectado inseguridad alimentaria, la forma en la que se conoce a la imposibilidad de acceder a un número de alimentos necesarios. 8,2 millones ingieren dos o menos comidas al día.

Un pollo ha llegado a costar en un supermercado de Caracas 14 millones de bolívares; cerca de 50 euros, en un país en el que el salario mínimo es de 40.000 bolívares, algo menos de dos euros. ¿Un kilo de zanahorias? Tres millones, algo más que un rollo de papel higiénico (2.600.000)