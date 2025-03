Madrid celebra su polémica mascletá entre miles de personas y algunas protestas

Gallinetas, cormoranes, ánades azulones, martín pescadores, autillos, gorriones, garzas… salieron este mediodía escopetados de entre los carrizales del parque Madrid Río con el estadillo de ... los 307 kilos de pólvora de la polémica mascletá montada por José Luis Martínez-Almeida para cumplir su promesa, en plena campaña electoral de las municipales, de organizar la petardada si él y su colega valenciana del PP, María José Catalá, ganaban las alcaldías de sus respectivas capitales, como así fue. Por cierto, Almeida no acudió finalmente al espectáculo pirotécnico, el primero de estas características que se celebra en la capital, en señal de duelo por la muerte de dos mujeres en el incendio registrado a primera hora de este domingo en una residencia de ancianos en el distrito madrileño de Aravaca. El que sí acudió fue el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón y la propia regidora valenciana.

Las falleras mayores de Valencia juvenil e infantil, María Estela Arlandis y Marina García, respectivamente, también han estado presentes junto a una nutrida representación de aquella comunidad . María es la que ha dado inicio a la mascletá con las palabras tradicionales en valenciano. «Senyor Pirotécnic pot començar la mascletà» (Señor pirotécnico, puede empezar la mascletá), ha expresado para dar inicio a la fiesta.

El polvorín, que ha costado a los madrileños 46.000 euros y ha sido elaborado por la empresa Pirotecnia Valenciana, ha reunido en torno al Puente del Rey, en una zona urbana del río Manzanares que ha sido renaturalizada, en el entorno de la Casa de Campo, a miles de madrileños que, ajenos a la polémica, han disfrutado del espectáculo de ruido y color. El evento contó con un amplio dispositivo de seguridad: 23 bomberos, 21 sanitarios del Samur y de Protección Civil y más de 160 agentes de la Policía Local desplegados para cortar el tráfico rodado en ocho ramales de la M-30 cercanos al lugar de la mascletá.

Imágenes de la mascletá y las protestas. EP

También se concentraron en los alrededores grupos ecologistas y asociaciones vecinales contrarios a la mascletá por sus efectos acústicos y medioambientales, sobre todo en la avifauna que allí tiene su hábitat, unas 120 especies de pájaros. «Van a morir un montón de aves y esto va a tener un impacto terrible sobre el medio ambiente», decía una activista. Hubo también protestas por el efecto del ruido en la salud y el estrés «innecesario» que genera en las personas con autismo. «No queremos petardos. Más empatía con el autismo de niños y adultos», se podía leer en un cartel de protesta.

La organización animalista Salvando Peludos había tratado de frenar la petardada en los juzgados al entender que podía causar un daño ambiental a las aves, peces y otros animales en una zona renaturalizada. Finalmente los tribunales avalaron la detonación.

Siete minutos

La mascletá duró unos siete minutos con un inicio aéreo, una detonación desde tierra y un terremoto final de explosivos, que se pudo escuchar a varios kilómetros a la redonda. Fue un espectáculo atronador para los oídos y muy vistoso para los ojos. Se jugó con distintos ritmos y colores, como el rojo y amarillo de la bandera de España, y se registraron hasta 3.000 detonaciones de diferentes calibres e intensidad creciente. La traca final sorprendió al público, sobre todo a los que no han vivido en directo nunca una típica mascletá valenciana. Una infinidad de truenos de distintos calibres rompieron el despejado cielo madrileño que por un momento parecía el de la capital del Turia en Fallas. La empresa valenciana llevaba preparando desde hace un mes en sus instalaciones de Llanera de Ranes el material que desplegó este domingo… y no defraudó. «Me ha parecido espectacular. Me ha retumbado el cuerpo», exclamaba Miguel, un padre madrileño que acudió con sus dos hijos adolescentes, que han «flipado» con los colores, la traca incesante «y el ruido más grande que hemos oído».

A la alcaldesa María José Catalá y al presidente valenciano, Carlos Mazón, se les veía felices ante el éxito de la convocatoria, que fue multitudinaria: «Hemos venido a abrazar a todos los madrileños y compartir con ellos un sentimiento valenciano muy grande. Hoy es un acto para compartir raíces y tradiciones, que es una manera de unir los pueblos», dijo Mazón.