La madre de Olivia le dio el triple de una dosis letal de fármacos

OLAYA SUÁREZ | MARCOS MORO Jueves, 3 de noviembre 2022, 08:23

La autopsia realizada al cadáver de la pequeña Olivia reveló el triple de fármacos de una dosis que ya habría resultado letal para sus 20 kilos de peso. En el cuerpo de la niña fueron detectadas «grandes cantidades» de lorazepan -una fármaco sedante y ansiolítico- y también, en una dosis menor, pero también mortal, dexketoprofeno trometamol, comercializado bajo el nombre de Enantyum y que se utiliza para el dolor agudo.

Su madre, acusada de asesinarla, habría preparado un cóctel machacando las pastillas e introduciéndolas en una taza de cacao con leche que le habría administrado la noche del sábado, es decir, un día antes de que el cadáver de la niña fuese hallado en el piso de la avenida de Gaspar García Laviana y apenas un día después de que le fuese notificada que la custodia de la menor pasaba a manos de su padre. La autopsia no refleja signos de asfixia mecánica, es decir, que no habría fallecido por una obstaculización de las vías respiratorias, si no por la propia intoxicación medicamentosa.

Noemí Martínez Largo, que ayer se negó a declarar ante la jueza que la envió a prisión, convivió con el cuerpo sin vida de la niña durante un día entero. Le dio la bebida con la sobredosis de fármacos y la dejó morir. Está acusada de asesinato.

Una de las sustancias que habría utilizando para acabar con la vida de su hija es el principal componente del Orfidal, que ella tenía prescrito por su médico y que habitualmente adquiría en una farmacia próxima a su domicilio de El Llano. La combinación con el Enantyum habría tenido un efecto en la niña similar al que puede suponer un coma etílico. El fallecimiento no tuvo por qué producirse en el acto.

Los investigadores consideran que cuando Noemí Martínez Largo le envió a su hermano un mensaje de texto en el que le decía que «antes de entregársela a su padre, la mataba», ya habría ejecutado su amenaza y la niña estaría muerta.

A primera de la tarde de ayer, a petición de la Fiscalía y la acusación particular, la titular del juzgado de Instrucción número 1, Carolina Montero, dictó el auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza por el delito de asesinato. La magistrada consideró que existen pruebas e indicios suficientes para determinar que la mujer asesinó a su hija para no tener que ceder a entregar la custodia a su progenitor, con quien llevaba cuatro años y medio de pleitos, denuncias y batallas judiciales.

A las cinco de la tarde un vehículo de la Guardia Civil la conducía hasta el centro penitenciario de Asturias, donde quedó instalada en el módulo de enfermería hasta que le sea asignada una presa de confianza y se decida su traslado a un módulo ordinario.

250 páginas de atestado

En el piso de la avenida de Gaspar García Laviana los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) hallaron diversos envases de medicamentos, unos vacíos y otros aún con pastillas. En la basura había al menos tres tabletas de Orfidal y en el dormitorio localizaron otros más. Todas esas pruebas fueron recogidas por la Brigada de Policía Científica e incorporadas al atestado que le fue entregado a la jueza.

Ampliar Los abogados Ignacio Blanco –diputado regional de Vox– y Julio Diéguez, de la acusación particular, salen de los juzgados. DAMIÁN ARIENZA Blanco, diputado de Vox, abogado de la acusación particular Ignacio Blanco, abogado y presidente de Vox en Asturias, se personó ayer como acusación particular en representación del padre de Olivia. Sustituyó al letrado Daniel Labrador, de Segovia, quien ha llevado todo el tema de la custodia de la menor y la defensa en la treintena de denuncias que la ahora acusada de asesinato interpuso contra su exmarido. Ayer no podía estar presente en Gijón por otros temas laborales y delegó la representación en el también diputado regional de Vox, quien consideró que los hechos «son tan sumamente graves que conllevarían una condena de prisión permanente revisable, ya que existió alevosía y también una indefensión por parte de la menor». Los dos despachos trabajarán de forma conjunta como acusación particular en el proceso judicial. Queda aún por recibir el informe ampliado de la autopsia y los resultados exhaustivos de los análisis toxicológicos. No obstante, los informes preliminares ya habrían tenido suficiente carga probatoria como para que la madre esté acusada del asesinato de su hija de seis años.

Fue el hermano de Noemí el que alertó a la Policía al recibir el mensaje con las amenazas de matar a Olivia. Vive en Segovia y no podía contactar con su hermana. Temía que hubiese cumplido su propósito, como así se confirmó cuando los agentes entraron en el domicilio. La acusada había tomado pastillas, pero en una cantidad muchísimo menor de la que le suministró, supuestamente, a su hija Olivia.