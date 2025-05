«La madre de Olivia era consciente y actuó con la intención de matarla»

IVÁN GARCÍA Gijón Martes, 13 de diciembre 2022, 10:06 Comenta Compartir

«Las declaraciones eran importantes porque eran las profesionales que atendieron y dieron el alta a Noemí Martínez», apreciaba ayer el abogado del padre de Olivia, Daniel Labrador tras la testificación de las dos profesionales sanitarias del Hospital de Jove en el Juzgado de Gijón, quienes vinieron a confirmar «lo que dijeron en diligencias policiales», confirmando las intenciones de la madre de Olivia de «suministrar las pastillas a la niña con la intención de matarla».

Labrador acudió al Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón acompañado del letrado Julio Diéguez. Ambos letrados conforman la acusación particular en representación del padre de la menor, Eugenio García. Según explicaron a la salida de la audiencia, tanto la médica como la psiquiatra -las dos sanitarias que declaraban ayer- vinieron a corroborar que la madre era en todo momento «consciente de haber matado a su hija», pero que en ningún momento apreciaron en ella «síntomas de arrepentimiento», sino más bien un comportamiento que definen como «normal, distante y frío», respecto a los hechos por los que ya se la investigaba.

Noemí Martínez ingresó en el Hospital de Jove sobre las tres de la mañana del 31 de octubre, poco después de que los agentes de la Policía Nacional hallasen el macabro escenario del número 71 de la avenida Gaspar García Laviana, con la pequeña Olivia, de tan solo seis años muerta y la madre, afectada por la ingesta de fármacos que había ingerido, aunque en una dosis muy inferior a la que administró a la pequeña, quien no pudo sobrevivir. «Se le procedió a dar el alta a las 11 de la mañana y en ningún momento se temió por su vida», continuó Labrador, a lo que Diéguez precisó que «de haber querido suicidarse -como en un primer momento se apuntó- la hubiesen ingresado en la unidad de psiquiatría». No fue el caso y la doctora que la atendió entendió que su vida no corría peligro, como ratificaron ayer ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción, Carolina Montero, que es quien dirige la fase de instrucción de un procedimiento judicial que lleva en marcha desde el mismo día del suceso, el 31 de octubre.

«Ninguna declaración»

Sobre la relevancia de estos dos testimonios médicos, Labrador puso de manifiesto que, la presunta asesina no ha realizado por ahora «ninguna declaración», sino que todo el conocimiento que se tiene de su modo de obrar y de sus intenciones es a través de «declaraciones espontáneas realizadas a terceros». Sobre el conocimiento que Martínez pudiera tener de sus actos en las primeras horas, Labrador aseguró que una vez ingresada ella «tiene constancia» de lo ocurrido y sabe perfectamente «por qué es detenida», lo que ocurre inmediatamente recibe el alta del complejo sanitario de zona oeste. La hoja de ruta del caso Olivia se antoja larga, como aventuraba el propio Labrador quien se mostraba ampliamente satisfecho con el proceder de la justicia. «Se están haciendo las diligencias meticulosamente. Despacio, pero con paso firme», sentenció.

La declaración de los sanitarios se suma a la que ya realizaron la semana pasada, por videoconferencia y desde los juzgados de Segovia, el propio Eugenio García y el hermano de la madre, Antonio Martínez. En aquel entonces, García clamó porque el asesinato de su hija no fuese «en balde» y sirviese para «remover conciencias» y se acabó fundiendo en un emotivo abrazo con el tío materno de Olivia, la persona que advirtió de las macabras intenciones de la madre.