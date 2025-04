La madre de la menor violada en Igualada, a Sánchez: «Frene estas salvajadas»

Cristian rEINO Jueves, 4 de noviembre 2021, 17:29 Comenta Compartir

Grito de ayuda de la madre de la menor de 16 años, que fue brutalmente violada en Igualada (Barcelona), el pasado 31 de octubre. La madre ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que pide justicia, reclama endurecer la ley y exige más medidas y más contundentes para evitar agresiones sexuales como la que sufrió su hija en la noche de Halloween. «¡Yo le ruego que frenen estas salvajadas ya!», es la desgarradora petición que la madre hace al jefe del Ejecutivo central mediante una misiva.

«Señor presidente del Gobierno, habrá visto en las noticias el caso de mi hija y mi máxima intención es llegar a usted, porque cuando tocan a una mujer, nos tocan a todas», afirma en la misiva, dada a conocer a través de La Sexta. Entre las medidas que considera necesarias, la madre propone que se refuerce la seguridad en las zonas de ocio nocturno y que se establezcan restricciones por edad, de tal manera que en los horarios asignados a adolescentes no puedan ir adultos y que no se permita el consumo de alcohol y drogas en los recintos.

La madre aboga además por las «pulsera salvavidas que, en caso de peligro, alerten a la Policía. «Toda medida es poca, yo solo soy una mamá, pero soy la voz de todas«, señala. También propone que se elabore un listado donde estén incluidos »los violadores, delincuentes y asesinos« con el objetivo de evitar su acceso a las zonas de ocio. »En las zonas de los adolescentes debe haber mucha protección y vigilancia y, en la entrada, un control de alcoholemia, drogas y, por supuesto, covid», así como comprobar los DNI para evitar falsificaciones.

La investigación

los Mossos d'Esquadra siguen estrechando el cerco para detener a los presuntos agresores sexuales. Los investigadores apuntan a que son dos los autores de la violación múltiple. La menor sigue en la UCI del hospital, desde el lunes pasado, en que fue hallada desnuda e inconsciente por un camionero en un polígono de Igualada. Eran las 6 de la mañana y pensó incluso que estaba muerta. En la brutal violación, sufrió un traumatismo craneoencefálico y desgarros en el ano y en la vagina.

Su vida, eso sí, no corre peligro. No recuerda nada. Y la Policía no ha podido aún tomarle declaración. Los Mossos están sobre la pista de dos jóvenes como presuntos autores de la violación. La víctima, de la localidad de Masquefa, habría contactado con ellos a través de las redes sociales y se vieron en la discoteca Epic, de Igualada. Las imágenes de las cámaras del local serán determinantes para su detención.También el testimonio de alguna amiga, las pruebas de ADN y el móvil de la menor.

Temas

Delitos Sexuales