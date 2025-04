Cuesta entender qué pasa por la cabeza de chicos menores para que vayan en manada a violar a chicas de su edad. Algunos han participado ... en más de un caso. Lucía Galindo, Melani Ortega y M. Aznar estudian en el instituto de Sant Roc, en Badalona. Han cursado un grado superior de FP. El jueves pasado acudieron al instituto por última vez. Recogieron sus notas. No conocen a los agresores. Pero sí saben que «van al Enric Borràs», dicen. Es el instituto del barrio del Gorg, junto al centro comercial Màgic, donde han atacado a las víctimas. Estos tres jóvenes, ya mayores de edad, creen que hay mucho «machismo entre los adolescentes». «Es lo que ven en las redes sociales y en los móviles», señala Aznar. «Con 15 años, ya veía que hay chicos con ideas del sexo muy equivocadas, se creen que hay que hacer lo que ellos digan», afirma Galindo.

Esta chica cree que las violaciones en manada, a partir del caso de Pamplona, se han convertido «por desgracia» en «tendencia» y hay jóvenes que lo hacen porque es lo que ven en las redes. «No creen que sea un problema y además les da igual si es una violación», reflexiona esta chica. Con el agravante, señala, de que son conscientes de que al ser menores de edad no les pasará nada penalmente. A los que tienen entre 14 y 17, sí. Pueden ser condenados a un centro de menores. Pero los que tienen menos de 14 son inimputables. Es el caso de buena parte de los agresores que ha identificado la Policía catalana en las violaciones en grupo investigadas en Badalona.

«En el instituto he vivido cosas muy bizarras», apunta Aznar. Le pido que me detalle alguna. «Había chicos que se masturbaban en grupo», apunta. Los tres coinciden en que los profesores no imponen su autoridad en los centros. «Pueden estar viendo cómo le hacen bullying a un chico y no dicen nada, no dicen basta», lamentan. Los tres admiten que tienen más miedo cuando salen. Aunque temían más cuando estalló la alarma por los pinchazos en las discotecas.