Luis Enríquez: «Nos falta volumen, los editores tenemos que asociarnos frente a las plataformas tecnológicas»

El consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, ha abogado este martes por la unión entre editores para sobrevivir en un mercado dominado por las grandes plataformas tecnológicas y garantizar así la independencia de los medios de comunicación, que están inmersos en el «momento más difícil» de la última década. «Es un momento muy difícil, probablemente el más difícil en los doce años que llevo en el cargo», ha dicho Enríquez en el desayuno Nueva Economía Fórum, donde ha reivindicado un derecho a la información que ya no se ve tan amenazado por la presión de los anunciantes o los gobiernos, sino por los propios lectores: «El derecho a la información ahora mismo está amenazado por la dictadura de las audiencias».

En el desayuno informativo celebrado esta mañana en el Hotel Ritz, al que han acudido autoridades como la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y toda la cúpula directiva de Vocento, Enríquez ha apostado por la diversificación de los grupos editores como «tabla de salvación» para ser rentable: «Los medios tienen que encontrar su propio camino para ser rentables. Si no son rentables, no serán independientes». En ese sentido, el CEO de la empresa editora de ABC ha señalado que, aunque los periódicos son una gran opción para los anunciantes porque tienen capacidad para conocer los datos de sus lectores, aún están lejos de plataformas como Google. «Nos falta volumen –ha reconocido–. Sobre todo si nos comparamos con los grandes grupos tecnológicos. Tenemos que asociarnos entre editores frente a las plataformas tecnológicas».

Google «es un inevitable colaborador, pero también un competidor», ha añadido. «En Vocento pensamos que tenemos que trabajar con ellos, pero por la salud de los ejecutivos de la empresa y por la tranquilidad de los accionistas, cuanto más independientes seamos de Google, mejor. Cuanto más nos podamos buscar la vida por nuestra cuenta, mejor». Durante las negociaciones para la transposición de la última directiva europea en materia de derechos de autor, Enríquez siempre defendió una remuneración mayor a los medios de comunicación, creadores de los contenidos que Google usa en sus plataformas de búsqueda o información: «¿Entendemos que la retribución obtenida de Google no es justa? Sin ninguna duda. No hay más que mirar a otros países europeos y mirar lo que han conseguido. Con la nueva ley de Propiedad Intelectual nos hemos conformado con un plato de lentejas a corto plazo. Pero es lo que hay».

Cuestionado por los rumores de fusión entre Vocento y otros grupos editoriales de estos últimos años, Enríquez ha admitido que «ha habido intentos, pero no ha sido posible». «Estas cosas suceden si las dos partes quieren. Doce años después, no estoy seguro de que debamos seguir esperando a esa fusión que nunca termina de suceder. Si no ocurre, será por algo. Hay que buscar colaboraciones, como la que hemos hecho con Prisa con la publicidad programática. O con Prensa Ibérica para imprimir en el Levante. Seguimos teniendo oportunidades para liberar estructuras redundantes y debemos aprovecharlas. Y Vocento es activo en ese papel para encontrar vías más eficientes. Hay que conseguir colaboraciones con otros grupos: ese tiene que ser el signo de los tiempos durante los próximos cuatro o cinco años».