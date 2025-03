La organización educativa Camfed gana el Princesa de Asturias de Cooperación

Miguel Lorenci Madrid Miércoles, 16 de junio 2021, 14:18 | Actualizado 14:27h. Comenta Compartir

La organización educativa internacional CAMFED, (Campaign for Female Education) ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2021. Su candidatura se impuso entre las 29 de 16 nacionalidades que optaban al galardón, dotado con 50.000 euros y que reconoce «la labor, individual o colectiva, de desarrollo y fomento de la salud pública, de universalidad de la educación, de la protección y defensa del medio ambiente y del avance económico, cultural y social de los pueblos».

Desde su creación por Ann Cotton en 1993, CAMFED trabaja en la erradicación de la pobreza y desigualdad en el África subsahariana, mediante la inversión en la educación de las niñas y el empoderamiento de las mujeres jóvenes. La candidatura de CAMFED fue propuesta por Julia Gillard, ex primera ministra de Australia. Fue apoyada, entre otros, por la baronesa Martha Lane Fox, rectora de la Open University (Reino Unido). El de Cooperación Internacional es el sexto de los ocho galardones internacionales que convoca y otorga este año la fundación asturiana y que cumplen su XLI edición.

CAMFED, que opera como un consorcio internacional de nueve entidades en África, Australia, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, cuenta hoy con más de 330 empleados y cerca de 150.000 voluntarios, que realizan trabajos de campo en Zimbabue, Ghana, Malaui, Tanzania y Zambia y actúan en más de 160 comunidades mejorando las condiciones de vida de más de cinco millones de niñas y niños.

Para evitar la exclusión de las niñas y mujeres y ofrecerles las oportunidades que brinda la educación, CAMFED, en asociación con mecenas y comunidades rurales, y a

través del liderazgo de la Asociación CAMFED o CAMA (por sus siglas en inglés)–organización creada en 1998 por las primeras cuatrocientas beneficiarias de la Campaign for Female Education–, impulsa el cambio sistémico con cuatro enfoques: equidad y justicia social (educación como un derecho humano fundamental que no debe ser negado a niñas y mujeres), desarrollo económico (reinversión en comunidades desfavorecidas), liderazgo de las mujeres (cambio de normas socioculturales, protección y empoderamiento de niñas marginadas) y acción contra el cambio climático (transición hacia prácticas respetuosas con el clima y reducción de futuras emisiones de carbono).

Gustavo Suárez Pertierra presidió el jurado que se reunió telamáticamente y del que formaron parte Gloria Fernández-Lomana; Pedro Alonso Fernández; Maite Arango; Eugenia Bieto; Francisco de Paula Bisbal; Andrés Conde; Miguel Delibes de Castro; Beatriz Domínguez-Gil; Enrique Fernández-Miranda; Luis García Montero; Cristina Garmendia; Daniel López Acuña; Íñigo J. Losada; Sophie Müller; Sami Naïr; Juan Carlos del Olmo; Ana Pastor y Luis Sánchez-Merlo Ruiz.