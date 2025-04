Navidad: La Lotería de Navidad subirá el precio de cada décimo

MARÍA ISABEL HIDALGO Jueves, 24 de noviembre 2022, 16:19 Comenta Compartir

Desde que en el año 2002 entró en vigor el euro el décimo de la Lotería de Navidad comenzó a costar 20 euros, un precio que se ha mantenido inalterable con el paso del tiempo. Este precio ha sobrevivido a varias crisis económicas y ahora sobrevive a la inflación, pues este año aún cuesta 20 euros el boleto, pero desde Loterías y Apuestas del Estado advierten el precio podría subir de cara al próximo año.

Así lo ha dado a entender el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, quien ha declarado que «en los últimos 22 años lo único que no ha subido es el décimo de Lotería de Navidad y en algún momento tendrá que subir». Huerta ha explicado que que no sabe si hay algún otro ejemplo de algo que tampoco haya aumentado su precio en los últimos años y ha argumentado que es un tema que ya han hablado con las asociaciones de puntos de venta. «Hemos barajado la posibilidad de hacer una subida, aunque fuera testimonial, pero al final hemos intentado no agravar más las posibilidades de la sociead», ha aclarado.

«En algún momento tendrá que subir»

Huerta ha afirmado que en algún momento el precio del boleto tendrá que subir de precio, de hecho suele hacerlo con el paso de las décadas, excepto en los años 70 y finales de los 80 que subió entre 500 y 1.000 pesetas tan solo en unos años. En 1966 se emitieron los primeros décimos que por aquel entonces costaban 500 pesetas (tres euros). Al año siguiente subió a las mil pesetas (seis euros) y tres años después, en 1969 costaba 2.000 pesetas (doce euros).

Este precio se mantuvo hasta 1989 que subió 500 pesetas más y llegó a costa lo que hoy son 15 euros. La última subida la sufrió en 1990 que costaba 3.000 pesetas, (18 euros), precio que se mantuvo hasta la llegada del euro.

Este año hay más premios

La novedad este año por tanto no será la subida de precio al décimo, sino el aumento de premios que se van a repartir, pues se van a dar 112 millones de euros más que el año pasado, lo que supone un total de 2.520 millones de euros. Este aumento se da porque este año la emisión tiene 180 series, ocho más que en años anteriores, de este modo el sorteo se distribuye en el 'Gordo' de Navidad, premiado con 4 millones de euros a las series; el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie; el tercero de 500.000 euros a la serie; el cuarto, premiado con 200.000 euros a la serie y la serie de los quintos, premiada con 60.000 euros.

En 2021 los españoles compraron más de 15 millones de billetes para el Sorteo de Navidad, es decir se vendieron más de 150 millones de décimos. La comunidad de Madrid fue donde más lotería se compró, con casi 2,5 millones de décimos vendidos, seguida de Cataluña y Andalucía. En Extremadura fue de las comunidades donde menos se vendió con 307.000 décimos, seguido de Cantabria o Baleares. Pese a la inflación desde Loterías y Apuestas del Estado prevén que las ventas de este año sean similares a las del sorteo del año pasado cuya campaña «fue un récord histórico de ventas», señaló Huerta.