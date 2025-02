Lotería: El aviso de Hacienda si tu décimo de Navidad tiene premio compartido

MARÍA ISABEL HIDALGO Lunes, 19 de diciembre 2022, 16:29 Comenta Compartir

A pocos días para que se celebre el sorteo de Lotería de Navidad, muchos aún compran algún décimo para compartirlo con alguien, ya que la tradición manda generalemente en este sorteo. Esta misma tradición es la que lleva a muchos a compartir su décimo con amigos, familiares o compañeros de trabajo, de modo que es bastante habitual comprar a medias un décimo para el sorteo más esperado del año, así si toca, la alegría es compartida.

Si además, el premio está por debajo de los 40.000 euros, no habrá que declararlo a Hacienda por lo que las preocupaciones son menores. Pero esto no ocurre cuando el número agraciado percibe un premio por encima de la cantidad mencionada, ya que al ser mayor cantidad de dinero hay que declararlo a Hacienda y la alegría que muchos tengan la suerte de experimentar el día 22 se truncará por no realizar el procedimiento de forma adecuada.

¿Cómo es la fiscalidad de un décimo compartido?

A la hora de repartir ganancias pueden venir los problemas si el décimo es compartido. Hacienda retiene de manera automática el 20% de la parte del premio que rebase el mínimo, que está estipulado en 40.000 euros por décimo. Pero la fiscalidad de los décimos compartidos es diferente a la de un décimo que pertenezca a una sola persona, por ello si se juega entre varias personas hay que dejar constancia de ello; solo así se evitarán posibles contratiempos.

Los premios más elevados se abonan desde las sucursales bancarias, de modo que los participantes deben identificarse para poder disfrutar del dinero. En caso de que los beneficiarios no puedan desplazarse al banco este les asigna un encargado que represente a todos los participantes para efectuar la gestión.

Como los impuestos se aplican sobre el dinero premiado, si la lotería es compartida también debe repartirse el pago de las tasas. De este modo, si a un grupo de compañeros de trabajo les toca el premio Gordo, que son hasta 400.000 euros por décimo, deben compartir tasas. Así 40.000 euros se pueden distribuir sin pagar impuestos y los 360.000 restantes tributarán al 20%. Lo que significa que el cobro será de 328.000 euros que se deben repartir los miembros que han compartido el décimo. La Agencia Tributaria resta a esa cantidad los impuestos a abonar por el décimo compartido a los distintos agraciados.

Como evitar problemas si compartes el décimo

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lo ideal si se comparte lotería es que, el depositario del décimo lo fotocopie y entregue a cada participante una copia firmada, con su nombre y su DNI, donde inque quienes son las personas que juegan a ese número.

Las nuevas tecnologías también son buenas aliadas para realizar esta función, ya que en muchos casos se envía una foto del décimo por correo electrónico o por WhatsApp, y esto sirve de prueba para demostrar que la lotería es compartida, siempre que aparezcan los datos del depositario y el dinero que ha puesto cada uno.