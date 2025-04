Susana Baca (Chorrillos, Perú, 1944) es cantante, compositora e investigadora con tres Grammys latinos. En 2011 se convirtió en ministra de Cultura y en la ... primera persona afroperuana en llegar al gobierno. A sus 79 años sigue de gira.

- Conoció, con algo más de 20 años, a Chabuca Granda, compositora de 'La flor de la canela', un vals inspirado en una mujer afroperuana.

- Ella tuvo siempre la discreción y la honestidad de decir que no hacía la música de los afroperuanos, sino que se inspiraba en sus aires. Lo que Chabuca rescata esencialmente es la influencia de los músicos que la acompañan; de ahí su compromiso.

- Publicó su primer disco con 43 años y su proyección internacional llegó con 'El alma del Perú negro' (Luaka Bop, 1997), recopilatorio impulsado por David Byrne. ¿Qué sintió entonces?

- Primero sentí que era de justicia que una música y una corriente, una manera de ser, de cantar, tuviera más espacio, fuera más visible y esto es gracias a Byrne. Pero nada es casualidad. Cuando vino a mi casa del Perú en 1995, ya conocía mi obra, porque yo era una propuesta estética no tradicional, y conocía la música popular afroperuana.

- El 28 de julio de 2011 asumió el cargo de ministra de Cultura, la primera persona afroperuana em dirigir un ministerio. ¿Recuerda quién se lo comunicó?

- El primer ministro, el señor Salomón Lerner, me llamó por teléfono y me ofreció ser ministra. Dudé porque a mí la política me había sido ingrata y no dudé porque tenía la necesidad de ser responsable con la gente que me quería, con el pueblo que me había dado tanto; era una manera de devolvérselo. Fui la primera ministra de condición afro y representaba la inclusión social que duró lo que duran las promesas electorales, aunque para mí no era un color de piel, era una militancia cultural, social.

- En su tiempo como ministra, ¿cuáles fueron los momentos más satisfactorios?

- El Ministerio de Cultura nació sin una agenda, era muy joven (se constituyó en 2010). Logré crear pequeñas cosas que después dieron frutos: los observatorios contra el racismo, los puntos de cultura y llevar los Premios Nacionales de Cultura por el país; antes se repartían casi exclusivamente en Lima. Logramos el aumento del presupuesto y avances significativos en la protección y cuidado del patrimonio monumental del Perú, que es muy vasto; son obras y tareas que se ven a medio plazo. Sucedí al primer ministro de Cultura, un antropólogo en un país de doctores y abogados. Fue la primera vez que una artista era ministra, y quizás lo más importante de todo es que me fui con las manos limpias en un país donde la política está contaminada de corrupción. Jamás he sido cuestionada por ninguna obra mal hecha, por favoritismos o corrupción. Ser honesta en países como el nuestro es toda una revolución.

- En los últimos años hemos visto cómo grandes artistas de la música alcanzaban el cargo de ministros de Cultura, Turismo o Medio Ambiente. ¿Qué opina sobre ello?

- Pienso que nosotros los artistas vamos a resguardar a nuestros pueblos del desgaste de los políticos y del descreimiento que generan. En el Perú, el Congreso no tiene ni el 5% de aprobación pública y los políticos no llegan ni al 15%. En América Latina pasa lo mismo y creo que en el mundo también. Hay una corriente, diría, mundial por desacreditar la política como una opción para el desarrollo de nuestros pueblos y solo, o más bien, generar intereses empresariales o económicos; entonces los artistas somos los únicos que vamos quedando como una alternativa sensible, consecuente y honesta de hablar por los demás.

- ¿Qué consejos de la daría a Margareth Menezes, artistas y primera mujer negra en llegar a un ministerio en Brasil?

- A Margareth, con la que he compartido escenario y a la que conozco en su humanidad y sensibilidad, solo le deseo éxito en lo que crea que tiene que