Localizan en Francia al menor tutelado raptado en Donostia y detienen a su madre

El menor que fue raptado en Donostia el pasado 29 de enero ha sido localizado en Francia en buen estado y se encuentra en manos ... de los servicios sociales franceses, en permanente coordinación con sus homólogos en Gipuzkoa. Sus raptores, la madre biológica del niño y su pareja, han sido detenidos. El menor, de tres años, estaba bajo la tutela de la Diputación de Gipuzkoa cuando fue sustraído mientras paseaba por la calle con un adulto. La jueza que instruye el caso ha decretado el secreto de sumario, si bien las partes implicadas lo dan por resuelto.

Termina así un episodio que ha mantenido en tensión a la Ertzaintza, a la Fiscalía de menores de Gipuzkoa y al ente foral durante días. El niño pasó a estar tutelado por la Diputación el viernes 27 de enero, después de que se decretara la medida de «desamparo provisional» del menor y se le separase de su progenitora. Dos días después se produjo su desaparición. El menor caminaba ese domingo por la tarde por una calle de San Sebastián en compañía de un adulto cuando su madre irrumpió y se lo llevó, «con la participación de su pareja sentimental», según confirmó la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña.

La Diputación interpuso la correspondiente denuncia de desaparición ante la Ertzaintza, que comenzó a seguir el rastro de los raptores. Ante las sospechas de que estos podían haber cruzado la frontera, la jueza emitió una orden de búsqueda internacional del menor. Peña explicó que, al ser una familia «sin arraigo en Gipuzkoa», se había ampliado la búsqueda «en el espacio Schengen».

Las claves del rapto La madre se llevó al niño el 29 de enero cuando paseaba por la calle acompañado de un adulto

Desde entonces el foco se puso en una zona concreta de Francia donde la policía tenía localizados al menor y a sus captores, hasta que finalmente se realizó la intervención policial y se recuperó al niño. La madre y su pareja fueron detenidos, si bien no ha trascendido si permanecen bajo la custodia de la Gendarmerie.

Lo que sí han confirmado a este periódico fuentes del caso es que el menor está bien y que sigue en Francia bajo la tutela de los servicios sociales, que mantienen contacto con la Diputación de Gipuzkoa, que ha estado al tanto de toda la investigación.

Mensaje de «tranquilidad»

No obstante, no ha trascendido más información al respecto ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario por orden de la jueza instructora, algo que la Diputación de Gipuzkoa «debe respetar», según afirmó este miércoles la portavoz foral, Eider Mendoza. Esta insistió en que por esa razón no podían «desvelar más información, pero queremos transmitir tranquilidad», consciente de que el menor estaba ya localizado. Desde que se conoció el rapto del niño tanto Mendoza como la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, han insistido en que la investigación policial estaba siendo «fructífera» gracias a la colaboración entre la Ertzaintza y la policía francesa, y que por ello esperaban tener «buenas noticias en breve». La investigación se ha llevado con la discrección necesaria para no alertar a los captores y conseguir recuperar al niño.

Investigación Se dictó una orden internacional de búsqueda y se puso el foco en una zona concreta de Francia

Tras lo ocurrido, desde el ente foral indicaron que han analizado los hechos para valorar si hace falta tomar medidas respecto al protocolo de seguridad de los menores tutelados, y lamentaban no haber podido «proteger al cien por cien al menor a pesar de los esfuerzos que realizamos». No obstante, insistieron en que a pesar de que se trata de un hecho «grave», son sucesos «extraordinarios». El último caso de rapto de un menor tutelado en Gipuzkoa se produjo en 2017 también en Donostia, cuando una mujer se llevó a su bebé de 11 meses antes de acudir a una visita vigilada en un recurso de convivencia. La mujer huyó a Rumanía pero fue localizada quince días después en Hungría.